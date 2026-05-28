Ce onoare! UEFA a făcut anunțul despre Andrei Rațiu, după finala Conference League Conference League
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, a pierdut finala Conference League după 0-1 contra lui Crystal Palace, însă românul a obținut o distincție importantă.

La finalul unui nou sezon în calitate de titular incontestabil la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu a fost inclus de UEFA în echipa sezonului 2025/2026 din Conference League.

Andrei Rațiu, inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League

La o zi după finala Conference League de la Leipzig, un grup de observatori tehnici din cadrul UEFA a format cel mai bun prim 11 al sezonului din a treia competiție europeană intercluburi. Câștigătoarea Crystal Palace are patru reprezentanți, în timp ce finalista Rayo Vallecano dă trei jucători.

  • Portar: Dean Henderson (Crystal Palace)
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Pedro Henrique (Șahtior Donețk)
  • Mijlocași: Kees Smit (AZ Alkmaar), Adam Wharton (Crystal Palace), Isi Palazón (Rayo Vallecano)
  • Atacanți: Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Marius Mouandilmadji (Samsunspor), Martial Godo (Strasbourg)

Andrei Rațiu a jucat în 12 meciuri din acest sezon de Conference League și a înscris un gol contra lui Hacken (2-2), în faza principală. Românul a fost integralist în toate partidele din fazele eliminatorii, inclusiv în finala contra lui Palace.

Ce au spus jucătorii lui Rayo Vallecano după eșecul din finala Conference League

Echipa lui Andrei Raţiu a ratat la limită un triumf istoric la Leipzig, iar mijlocaşul Isi Palazon a plâns, în ciuda parcursului memorabil pe scena europeană.

„Pur şi simplu nu am reuşit să dăm lovitura decisivă”, a declarat Palazon pentru Movistar Plus. „Anul viitor ne vom reveni şi le vom aduce bucurie acestor oameni care au făcut un sacrificiu financiar uriaş pentru a fi aici. Nu am fost suficient de eficienţi şi trebuie să acceptăm înfrângerea.”

Fanii echipei Rayo care au făcut deplasarea au rămas în tribune după fluierul final pentru a-şi aplauda jucătorii, care stăteau abătuţi pe teren.

Căpitanul Oscar Valentin a spus că stilul de joc foarte fizic al echipei Palace a făcut ca formaţia sa să aibă dificultăţi în a-şi impune jocul.

Echipa a dat totul, dar nu am fost deloc confortabili” a spus Valentin. „Au jucat foarte dur şi ne-au pus la grea încercare. Calificarea în finală este un dar, dar suntem devastaţi pentru că simţeam că victoria era la îndemână. Nu am cuvinte pentru aceşti suporteri.”

Mijlocaşul veteran Oscar Trejo a îndemnat echipa să fie mândră de parcursul neaşteptat până în finală, în ciuda dezamăgirii.

„Doare teribil, pentru că echipa a dat totul”, a spus Trejo. „Ne pare şi mai rău pentru suporteri. Au cheltuit toţi banii pe această deplasare şi e păcat că nu am putut aduce trofeul acasă.”

