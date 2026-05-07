Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano s-a calificat în finala Conference League

RC Strasbourg Alsace - Rayo Vallecano s-a încheiat 0-1.

În meciul tur, spaniolii s-au impus acasă, la Madrid, cu 1-0 în fața francezilor, iar în retur, echipa pregătită de Inigo Perez, la care evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu, s-a impus tot cu 1-0 și a obținut, astfel, calificarea în finala UEFA Europa Conference League.

Nota primită de Rațiu după ce Rayo Vallecano s-a calificat în finala Conference League

Andrei Rațiu a fost integralist joi seară, iar pentru maniera în care a evoluat, portalul de specialitate FlashScore l-a punctat cu 7.3 pe internaționalul român de la Rayo. Media echipei Vallecano a fost de 7.4.

Statistici Rațiu, potrivit FlashScore

  • Dueluri câștigate: 7/13
  • Deposedări: 2/5
  • Driblinguri: 3
  • Faulturi comise: 1
  • Respingeri: 1
  • Recuperări: 3
  • Blocări: 1
  • Pase: 33/38
  • Atingeri: 63
  • Centrări: 1/4
  • Driblinguri reușite: 1/1

Unicul gol al meciului din Strasbourg - Vallecano, la care a asistat și președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, a fost înscris de Alemao în minutul 42.

Ce urmează pentru Rayo

Pentru Rayo urmează meciul cu Girona de luni, 11 mai, de la ora 22:00, din etapa #35. În clasamentul La Liga, echipa lui Inigo Perez se află pe locul 11 cu 42 de puncte.

După 34 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Rayo Vallecano a bifat 10 victorii și 12 rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 12 înfrângeri.

