Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo Vallecano s-a calificat în finala Conference League

În meciul tur, spaniolii s-au impus acasă, la Madrid, cu 1-0 în fața francezilor, iar în retur, echipa pregătită de Inigo Perez, la care evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu, s-a impus tot cu 1-0 și a obținut, astfel, calificarea în finala UEFA Europa Conference League.

Avem finala Conference League: Rațiu poate câștiga trofeul după marele meci de la Leipzig!

Andrei Rațiu a fost integralist joi seară, iar pentru maniera în care a evoluat, portalul de specialitate FlashScore l-a punctat cu 7.3 pe internaționalul român de la Rayo. Media echipei Vallecano a fost de 7.4.

Statistici Rațiu, potrivit FlashScore

Dueluri câștigate: 7/13

Deposedări: 2/5

Driblinguri: 3

Faulturi comise: 1

Respingeri: 1

Recuperări: 3

Blocări: 1

Pase: 33/38

Atingeri: 63

Centrări: 1/4

Driblinguri reușite: 1/1

Unicul gol al meciului din Strasbourg - Vallecano, la care a asistat și președintele lui Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, a fost înscris de Alemao în minutul 42.

Ce urmează pentru Rayo

Pentru Rayo urmează meciul cu Girona de luni, 11 mai, de la ora 22:00, din etapa #35. În clasamentul La Liga, echipa lui Inigo Perez se află pe locul 11 cu 42 de puncte.

După 34 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Rayo Vallecano a bifat 10 victorii și 12 rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 12 înfrângeri.