Probă tehnică, una care necesită mult curaj și o tehnică ireproșabilă, săriturile în apă fac și deliciul spectatorilor. Iar în ultimii ani, Constantin Popovici și Cătălin Preda țin sus steagul României în toate competițiile. Red Bull Cliff Diving e un fel de campionat mondial, unde se reunesc cei mai buni săritori în apă ai lumii.

România, reprezentată la cel mai înalt nivel de Cătălin Preda și Constantin Popovici

Azi, 31 martie, a fost dat publicității calendarul pentru 2026, unde vor participa Cătălin Preda și Constantin Popovici. Pentru Cătălin Preda sezonul trecut a fost marcat de accidentarea de la Boston din 2024, dar evoluțiile constante i-au readus din nou statutul de săritor permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. În 2022 a fost cel mai aproape de titlu, când a terminat pe locul 3 la general, iar acum atletul Red Bull se gândește și el la câștigarea Trofeului King Kahekili.

„Sezonul trecut a fost unul în care am încercat să termin fiecare etapă cu un rezultat cât mai bun și am încheiat cu un podium la Boston, iar asta a contat foarte mult pentru moralul meu. Urmează un sezon intens pentru care m-am pregătit foarte bine și acum aștept cu nerăbdare prima etapă”, a spus Cătălin Preda.

Sezonul 2026 are trei etape complet noi și va începe cu runda din Bali, programată între 20 și 23 mai, Indonezia fiind astfel cea de-a 31 țară care găzduiește o etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Etapa din Statele Unite se va desfășura pe 5 - 6 iunie la St. Petersbug, în Florida, după care urmează rundele clasice din Europa, pe 27 iunie la Copenhaga (Danemarca), pe 31 iulie - 1 august la Mostar (Bosnia și Herțegovina) și pe 25 - 27 septembrie la Polignano a Mare (Italia).

Finalul de sezon va avea loc între 12 și 14 noiembrie la Muscat, în Oman, etapa având deocamdată statut provizoriu în calendar, ținând cont de evenimentele actuale din Orientul Mijlociu.





Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026

20-23 mai – Bali, Indonezia

5-6 iunie – St. Petersburg, Florida, Statele Unite

27 iunie – Copenhaga, Danemarca

31 iulie - 1 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

25-27 septembrie – Polignano a Mare, Italia

12-14 – Muscat, Oman*