Barajul cu Turcia a fost ultimul meci la care Mircea Lucescu s-a aflat pe banca României. Înaintea meciului cu Slovacia, legendarului antrenor i s-a făcut rău în cantonament și a fost internat de urgență la Spitalul Universitar.

Adi Ilie crede că Ianis Hagi ar putea fi și rezervă la națională sub comanda lui Gică Hagi

La Bratislava, pe banca echipei naționale se va afla Ionel Gane, secundul echipei naționale, iar Lucescu și-a anunțat deja plecarea de pe banca primei reprezentative.

Astfel, este cale liberă pentru Gică Hagi să ajungă la echipa națională, lucru care se va întâmpla probabil în următoarele zile.

Adi Ilie a încercat să schițeze cum va arăta naționala României sub comanda lui Gică Hagi și a mărturisit că, în opinia sa, Ianis Hagi, căpitanul României de la barajul cu Turcia va resimți o presiune uriașă.

Având în vedere că Ianis Hagi nu s-a remarcat la barajul cu Turcia, Adi Ilie este de părere că nu ar fi exclus ca Gică Hagi să își lase fiul pe bancă în viitor și să mizeze pe un alt jucător la mijlocul terenului.

”Sincer, nu am idee ce sistem va juca. La meciul ăsta nu a arătat nimeni nimic. Absolut. Gică e un antrenor mega serios. Va fi mai mare presiunea pe Ianis acum. Ca efort, Olaru ar putea juca acolo.

Nu avem de nivelul lui Ianis și al lui Stanciu, dar acolo poate intra și Olaru. Se poate schimba sistemul de joc. Franța joacă cu decar? Nu mai sunt decari. Mie Dragomir mi-a plăcut. Ar putea să fie și el o soluție. Nu avem acolo.

Sunt jucători care, dacă vin la națională și nu sunt titulari, nu mai vin. Important e ca jucătorii să prindă meciuri la echipele de club. Cât Mihăilă și Dennis Man au fost în formă, lucrurile au mers”, a spus Adrian Ilie, conform Fanatik.