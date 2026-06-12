Yamal se bucură de liniște înaintea meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026. Internaționalul de 18 ani a fost filmat părăsind un supermarket din Fort Oglethorpe, Georgia, localitatea se află la 18 mile distanță de cantonamentul ibericilor stabilit în Chattanooga, Tennessee.

Planul spaniolilor pentru reintegrarea lui Yamal pe teren

Starul spaniol vine după o ruptură musculară suferită într-o partidă de campionat cu Celta Vigo, afecțiune care i-a încheiat anticipat sezonul la echipa de club. Chiar dacă reprezentanții Barcelonei au solicitat ca revenirea pe gazon să nu fie grăbită, selecționerul Luis de la Fuente a creionat deja o strategie pentru utilizarea sa.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, antrenorul dorește ca Yamal să evolueze aproximativ 15 minute în partida de debut a Spaniei de pe 15 iunie, împotriva naționalei din Capul Verde. Staff-ul tehnic are în plan ca extrema să bifeze între 45 și 60 de minute în următorul joc, cel cu Arabia Saudită. Dacă jucătorul nu va resimți probleme medicale, este de așteptat ca acesta să fie folosit pe toată durata partidei în confruntarea cu Uruguay, programată pe 27 iunie.