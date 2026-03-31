Interviu cu Victor Pițurcă la Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, de la 20:00). De ce aduce în discuție numele lui Mutu

Ianis Hagi poate fi fotbalist de bază în eventualul mandat de selecționer al lui Gică Hagi.

Ianis Hagi, în vârstă de 27 de ani, a fost titular și căpitan pentru naționala României în eșecul cu Turcia (scor 0-1) din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. A avut două ocazii mari de a înscrie contra selecționatei din ”Țara Semilunei”, câte una în fiecare repriză. Apoi, mijlocașul de la Alanyaspor a părăsit terenul în minutul 71, când a fost înlocuit cu Nicolae Stanciu.

În ultimii ani, căpitanul obișnuit al României a fost Nicolae Stanciu, însă, în absența sa de la ultimele meciuri, Ianis Hagi a preluat banderola. Așa s-a întâmplat inclusiv la partida din Turcia, cu Mircea Lucescu pe bancă.

Costel Câmpeanu, sincer: ”Nu vreau să fiu răutăcios, dar Ianis nu se apropie de nivelul lui Gică”

E posibil ca Ianis Hagi să fie purtătorul banderolei de căpitan al României în mandatul tatălui său, a lui Gică Hagi, care se pare că are toate șansele să fie numit selecționer în zilele următoare.

Intervievat de Sport.ro despre echipa națională, despre ultimele schimbări, rezultatul din Turcia și altele, Costel Câmpeanu, cunoscut sub numele de ”Burebista” în Divizia A, pe vremea în care apăra poarta lui Dinamo sau a Gloriei Bistrița, a spus, cu părere de rău, că Ianis Hagi nu se ridică, din nefericire, la nivelul lui Gică Hagi.

Chiar dacă așteptările față de Ianis erau mari încă de când era un copil foarte talentat, căruia i s-a acordat foarte multă atenție în spațiul public, nu s-a ridicat și nu pare că se va ridica vreodată măcar la un nivel apropiat de cel al ”Regelui”.

”Nu am nimic cu Ianis, e copilul lui Gică, dar nu e... nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e la valoarea lui Gică. Repet, nu am nimic cu Ianis, Doamne ferește, nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e ce trebuie! E departe de Gică. Gică e Gică... copilul e copil!

Și el a început bine, a fost la Fiorentina... au fost mulți tineri buni care au mers în Italia sau în alte țări puternice, dar apoi s-au întors în țară”, a spus Costel Câmpeanu în dialogul cu reporterul Sport.ro.

Ianis Hagi e dorit de Galatasaray

Ianis Hagi a semnat în septembrie 2025 cu Alanyaspor un contract până în vara lui 2027. În acest sezon a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive în 25 de partide.

Campioană în ultimele trei ediții din Turcia, Galatasaray se îndreaptă spre un nou titlu. Echipa antrenată de Okan Buruk are 4 puncte avans și un meci mai puțin față de a doua clasată Fenerbahce, cu 8 etape rămase de jucat.