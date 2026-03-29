Cele două naționale se întâlnesc după ce au ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. România a pierdut semifinala barajului cu Turcia, scor 0-1, în timp ce Slovacia a cedat pe teren propriu în fața celor de la Kosovo, scor 3-4.

Slovacia - România | Românii au primit 1.000 de bilete

Partida Slovacia - România se va disputa marți, 31 martie, de la ora 21:45, pe stadionul „Národný futbalový” din Bratislava.

Conform programului stabilit de UEFA, echipele care pierd semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial dispută ulterior un meci amical.

Federația slovacă a pus la dispoziția fanilor români aproximativ 1.000 de bilete, în sectoarele D201 - D204 ale stadionului. Tichetele costă 19 euro și pot fi achiziționate online, iar fiecare comandă poate include maximum cinci bilete.

Posibil ultimul meci pentru ambii selecționeri

Partida ar putea marca finalul de mandat atât pentru selecționerul României, Mircea Lucescu, cât și pentru omologul său slovac, Francesco Calzona.

Contractul lui Calzona cu federația slovacă expiră pe 1 aprilie, iar șansele ca acesta să continue sunt reduse. Tehnicianul italian a calificat Slovacia la EURO 2024, unde selecționata sa a remizat cu România, scor 1-1, rezultat care a trimis ambele echipe în optimile de finală ale turneului.