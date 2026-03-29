După o zi plină de meciuri spectaculoase, răsturnări de scor și dueluri decise la loviturile de departajare, Colegiul Național „Ion Maiorescu” a câștigat turneul local și a devenit prima echipă calificată în Final Four-ul competiției.

Turneul de la Giurgiu a reunit 8 licee participante și a oferit un prim tablou clar al energiei, nivelului competițional și implicării care definesc ediția 2026 a Ligii Liceelor Playerfy.

Rezultatele turneului Giurgiu

Sferturi de finală

• Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” - Liceul Tehnologic „Ion Barbu” 11-0

• Liceul Teoretic „Tudor Vianu” - Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” 3-3, 7-6 după loviturile de departajare

• Liceul „Udriște Năsturel” - Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” 0-2

• Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” - Colegiul Național „Ion Maiorescu” 1-1, 3-4 după loviturile de departajare

Semifinale

• Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” - Colegiul Național „Ion Maiorescu” 2-6

• Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” - Liceul Teoretic „Tudor Vianu” 5-4

Finala

• Colegiul Național „Ion Maiorescu” - Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” 2-2, 4-2 după loviturile de departajare

Prin această victorie, Colegiul Național „Ion Maiorescu” obține trofeul turneului Giurgiu și devine prima echipă calificată în Final Four-ul Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Un start puternic pentru Faza 2

Turneul de la Giurgiu a confirmat miza și intensitatea acestei noi etape a competiției, în care fiecare oraș își desemnează campioana ce merge mai departe în lupta pentru trofeul final. Liga Liceelor Playerfy continuă astfel să construiască un format care aduce împreună sportul, comunitatea, spiritul de liceu și experiența digitală oferită prin Playerfy App.

Următoarea oprire: Sibiu

Faza 2 continuă la începutul lunii aprilie cu turneul local de la Sibiu, unde cele 8 licee calificate vor lupta pentru un nou loc în Final Four.

Programul sferturilor de finală - Sibiu

• Colegiul Național „Octavian Goga” vs. Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu”

• Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș vs. Liceul de Artă Sibiu

• Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” vs. Liceul Teoretic „Constantin Noica”

• Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig vs. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

După Giurgiu și Sibiu, calendarul Fazei 2 continuă cu Constanța și București, urmând ca echipele câștigătoare să se întâlnească în Final Four-ul Ligii Liceelor Playerfy 2026, programat în luna mai.

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.

Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.

