Medalie de bronz! Constantin Popovici rămâne în lupta pentru un nou titlu în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 

Lupta pentru titlul din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a continuat în acest weekend cu etapa de la Oslo, capitala Norvegiei găzduind pentru a treia oară o rundă din cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime din lume. Constantin Popovici a sărit pentru a treia oară în apele din fiordul Oslo, în timp ce Cătălin Preda se resimte în continuare după accidentarea de la Boston și nu a putut participa nici la această etapă.

Cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit de pe platformele amplasate pe acoperișul Operei din Oslo, la 27, respectiv 21 de metri, acestea fiind cele mai lungi de până acum, sportivii având de mers 30 de metri pe aceste platforme până în punctul de unde au sărit în apă.

Constantin Popovici a obținut două victorii și un loc secund în primele patru etape, dar a și pierdut multe puncte la Boston, unde s-a clasat doar pe locul 11 din cauza unei accidentări. Cursa de recuperare pentru campionul de anul trecut a continuat și aici în Norvegia, un loc unde sportivul român a reușit să se impună o dată, în etapa demonstrativă din 2022 când s-a sărit pentru prima oară de pe acoperișul Operei din Oslo.

Prima săritură, cu un grad de dificultate impus de 2,6, a fost făcută în condiții meteo dificile, principala provocare pentru sportivi fiind vântul puternic. Popovici a avut un început mai slab și cu un total de 54,60 de puncte ocupa poziția a noua la general, după prima zi din concurs.

După a doua săritură, pentru care a primit trei note de 9, câștigătorul trofeului King Kahekili de anul trecut a urcat pe locul 3 la general, dar pentru următoarea săritură a primit doar 99,75 de puncte și a pierdut trei poziții.

Pentru manșa finală, Constantin Popovici a ales o săritura din stând pe mâini înapoi, cu triplu salt și jumătate și dublu șurub în poziția echer, cu un grad de dificultate de 5,8. Din cauza vântului puternic, care bătea cu o viteză de peste 35 km/h, sportivul român a fost nevoit să-și întrerupă săritura de două ori, dar acest lucru nu la scos din ritm și cu cea mai bună săritură din manșa finală, pentru care a primit în total 136,30 de puncte, și-a asigurat clasarea pe poziția a treia în clasamentul etapei.

„Cu săritura din manșa finală am reușit să urc astăzi pe podium. Nu am mai putut face această săritură până acum, din cauza accidentării de la Boston, dar aici m-a ajutat să termin pe locul 3, chiar dacă au fost condiții foarte dificile sus pe platformă. Am greșit mai mult aici la Oslo, dar este important că mi-am revenit. Mă bucur că este un sezon foarte disputat, cu trei, chiar patru sportivi puternici care sunt implicați în lupta pentru titlu. Știu că pot câștiga și cu siguranță voi da totul în ultimele trei etape”, a spus Constantin Popovici.

Victoria i-a revenit americanului James Lichtenstein, care câștigă astfel în premieră o etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, britanicul Aidan Heslop ocupând poziția secundă. În clasamentul general, Lichtenstein este lider cu 79 de puncte, fiind urmat de Heslop cu 73 de puncte, iar Constantin Popovici este pe locul trei cu 71 de puncte.

Următoarea rundă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va desfășura în premieră la Montreal, în Canada, pe 25 august și va fi transmisă în direct pe Red Bull TV.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 5-a, Oslo, Norvegia (masculin)

1- James Lichtenstein USA – 415,80 puncte

2- Aidan Heslop GBR – 409,20 p

3- Constantin Popovici ROU – 387,85 p

4- Jonathan Paredes MEX – 387,70 p

5- Carlos Gimeno ESP – 383,20 p

6- Yolotl Marinez (W) MEX – 367,40 p

7- Andrea Barnaba (W) ITA – 334,05 p

8- David Colturi (W) USA – 312,95 p

9- Nikita Fedotov IAT – 311,05 p

10- Miguel Garcia (W) COL – 306,50 p

11- Archie Biggin (W) GBR – 204,65 p

12- Oleksiy Prygorov UKR – 191,35 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024 (masculin) – după etapa a 5-a

1- James Lichtenstein USA – 79 puncte

2- Aidan Heslop GBR – 73 p

3- Constantin Popovici ROU – 71 p

4- Carlos Gimeno ESP – 46 p

5- Jonathan Paredes MEX – 37 p

6- Yolotl Marinez (W) MEX – 30 p

7- Miguel Garcia (W) COL – 24 p

8- Nikita Fedotov IAT – 23 p

9- Oleksiy Prygorov UKR – 22 p

10- David Colturi (W) USA – 16 p

11- Sergio Guzman (W) MEX – 15 o

12- Catalin Preda ROU – 14 p

12- Andrea Barnaba (W) ITA – 14 p

14- Braden Rumpit (W) NZL – 6 p \

15- Matt Cooper (W) USA – 4 p

16- Archie Biggin (W) GBR – 3 p

17- Pierrick Schafer (W) SUI – 2 p

18- Davide Baraldi (W) ITA – 1 p