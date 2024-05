România este singura țară cu doi sportivi permanenți, în competiția masculină, care vor urca pe platforma de la 27 de metri, alături de cei mai buni săritori de high diving din lume.

Din mai și până în noiembrie, cei mai buni săritori de la mare înălțime din lume se vor întrece în opt etape, de pe patru continente, pentru Trofeul King Kahekili. Sezonul aniversar din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving începe cu etapa de la Atena, acolo unde s-a decis primul campion în 2009, și se va încheia în luna noiembrie la Sydney, în Australia.

Sportivii români Constantin Popovici, campionul de anul trecut, și Cătălin Preda, locul patru la general, au statut de săritori permanenți și în sezonul 15 din Seria Mondială Red Bul Bull Cliff Diving și sunt pregătiți să se lupte din nou pentru titlu, încă din prima etapă programată în weekendul 24 – 26 mai, la Atena.

Runda din Grecia a mai făcut parte de două ori din calendarul Seriei Mondiale, prima oară în sezonul de debut din 2009 și apoi încă o dată în 2011, niciunul dintre săritorii care au participat la aceste două etape nemaifiind pe lista de start în 2024.

Cei 24 de sportivi, 12 la masculin și 12 la feminin, vor sări în apele lacului Vougliameni, supranumit și „lacul fermecat”, aflat la mai puțin de 30 de kilometri de Atena. Format în urmă cu peste 2.000 de ani, lacul Vougliameni este locul unde s-au născut numeroase legende despre creaturi mitologice și comori ascunse în apele învolburate, dar și runda în care începe o nouă luptă pentru Trofeul King Kahekili, în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri de la mare înălțime din lume.

Pe platformele amplasate la 21 de metri, la feminin, și 27 de metri, la masculin, vor urca 24 dintre cei mai buni săritori din lume, iar România va avea din nou doi sportivi în lupta pentru titlu. După victoria din Noua Zeelandă, ultima rundă din 2023, Constantin Popovici a intrat în clubul select al campionilor din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, săritorul român fiind al cincilea campion din istoria competiției.

„Sincer, abia așteptam să înceapă noul sezon, mai ales că debutul va fi într-o locație complet nouă pentru mine. Am avut o perioadă bună de pregătire și acum începe totul de la zero. Mă pregătesc pentru fiecare etapă în parte, trag tare și dau tot ce pot mai bun de fiecare dată. Vreau să mă autodepășesc, să fiu mai bun decât am fost până acum și să-mi dovedesc că titlul de anul trecut nu a fost o întâmplare. Atena este runda cea mai apropiată de casă și cu siguranță vor fi mulți susținători aproape de mine. Așa că eu sigur o să mă simt ca acasă”, a spus Constantin Popovici, campionul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving.

Cătălin Preda este unul dintre cei mai constanți sportivi din această competiție și după ce a terminat două sezoane pe podium la general, atletul Red Bull și-a propus să cucerească aurul în sezonul aniversar al Seriei Mondiale.

„Mi-aș fi dorit ca pauza dintre cele două sezoane să fie ceva mai mare, dar chiar dacă nu a fost atât de mult timp pentru odihnă și pregătire sunt într-o formă foarte bună și abia aștept să sar din nou. Sezonul începe la Atena, într-un loc complet nou pentru mine, unde vreau o victorie, obiectivul meu rămânând să câștig marele trofeul al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving. Sunt entuziasmat pentru că este o etapă aproape de casă, iar asta înseamnă că familia și mulți prieteni mă vor susține de la fața locului, dar și pentru că este o rundă în care vom sări direct de pe stânci, de la 27 de metri, adică de ne întoarcem la originile acestui sport”, a spus Cătălin Preda.

Pentru prima oară din 2017, în acest sezon se va ține cont de o nouă clasificare a săriturilor, nivelul de dificultate fiind adaptat să reflecte nivelul de performanță din ultimii ani. În plus, o etapă se va desfășura pe parcursul a trei zile și nu a două zile, așa cum a fost până acum, rundele devenind astfel și mai solicitante din punct de vedere fizic.

În 2024, Seria Mondială Red Bull Cliff Diving are programate 8 etape, două dintre ele fiind incluse în premieră în calendar, iar trei făcând parte și din programul sezonului 2009, primul din istoria competiției. Săriturile din marea finală de la Atena vor fi transmise în direct pe Red Bull TV duminică, 26 mai, începând cu ora 16:35 (ora României).

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

26 mai – Atena, Grecia

8 iunie – Boston, Statele Unite ale Americii

30 iunie – Polignano a Mare, Italia

20 iulie – Causeway Coast, Irlanda de Nord

10 august – Oslo, Norvegia

25 august – Montreal, Canada

29 septembrie – Antalia, Turcia

10 noiembrie – Sydney, Australia

Sportivi permanenți în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving

Masculin

Nikita Fedotov, IAT

Carlos Gimeno, ESP

Aidan Heslop, GB

James Lichtenstein, USA

Jonathan Paredes, MEX

Oleksiy Prygorov, UKR

Constantin Popovici, ROU

Catalin Preda, ROU

Feminin

Molly Carlson, CAN

Meili Carpenter, USA

Rhiannan Iffland, AUS

Simone Leathead, CAN

Xantheia Pennisi, AUS

Maria Paula Quintero, COL

Eleanor Smart, USA

Wildcarduri pentru etapa din Grecia (feminin, masculin): Anna Bader (GER), Elisa Cosetti (ITA), Aimee Harrison (CAN), Yana Nestsiarava (IAT), Paty Valente (BRA); David Colturi (USA), Matt Cooper (USA), Miguel Garcia (COL), Sergio Guzman (MEX).

