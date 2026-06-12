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Federația Română de Baschet a anunţat joi lotul României pentru ultimele două meciuri din grupa B a calificărilor europene la World Cup 2027, în 2 iulie, cu Grecia, respectiv în 5 iulie, cu Muntenegru.

Selecţionerul Mihai Silvăşan a convocat 16 jucători, între care se află şi fundaşul campioanei U BT Cluj, Darron Russell, american naturalizat.

Reunirea va avea loc la Oradea, în 21 iunie, iar meciurile sunt programate în 2 iulie, cu puternica selecţionată a Greciei (Oradea Arena), respectiv în 5 iulie, cu Muntenegru (Podgorica).

România este pe ultimul loc în grupă

Înaintea ultimelor două etape, Grecia este lider, cu 7 puncte, urmată de Portugalia şi Muntenegru, cu câte 6, şi România, cu 5.

Primele trei clasate vor avansa în turul secund al calificărilor europene, astfel că meciurile din luna iulie sunt decisive pentru şansele României de a continua cursa către FIBA Basketball World Cup 2027, după cum subliniază Federația Română de Baschet.

Staff-ul naționalei României

Mihai Silvășan -antrenor principal

Ionuț Bâscoveanu şi Alin Săftel – atrenori secunzi

Andrei Bălan - preparator fizic

Adrian Resteman - fizioterapeut

Csaba Mott - maseur

Gabriela Vișan - team manager

Tiberiu Dumitrescu - head of delegation