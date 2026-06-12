Federația Română de Baschet a anunţat joi lotul României pentru ultimele două meciuri din grupa B a calificărilor europene la World Cup 2027, în 2 iulie, cu Grecia, respectiv în 5 iulie, cu Muntenegru.
OFICIAL Lotul naționalei României pentru meciurile decisive cu Grecia și Muntenegru din preliminariile CM!
Grupă foarte complicată pentru tricolori.
Selecţionerul Mihai Silvăşan a convocat 16 jucători, între care se află şi fundaşul campioanei U BT Cluj, Darron Russell, american naturalizat.
Reunirea va avea loc la Oradea, în 21 iunie, iar meciurile sunt programate în 2 iulie, cu puternica selecţionată a Greciei (Oradea Arena), respectiv în 5 iulie, cu Muntenegru (Podgorica).
România este pe ultimul loc în grupă
Înaintea ultimelor două etape, Grecia este lider, cu 7 puncte, urmată de Portugalia şi Muntenegru, cu câte 6, şi România, cu 5.
Primele trei clasate vor avansa în turul secund al calificărilor europene, astfel că meciurile din luna iulie sunt decisive pentru şansele României de a continua cursa către FIBA Basketball World Cup 2027, după cum subliniază Federația Română de Baschet.
Staff-ul naționalei României
Mihai Silvășan -antrenor principal
Ionuț Bâscoveanu şi Alin Săftel – atrenori secunzi
Andrei Bălan - preparator fizic
Adrian Resteman - fizioterapeut
Csaba Mott - maseur
Gabriela Vișan - team manager
Tiberiu Dumitrescu - head of delegation
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