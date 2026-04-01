Sorana Cîrstea (35 de ani, 29 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 83 WTA) sunt cele trei jucătoare pe care țara noastră le are în prima sută mondială ierarhică, iar performanțele conturate în primele trei luni ale sezonului 2026 le-au adus inclusiv premii financiare însemnate.

Cumulat, în primele trei luni ale noului an, Cîrstea, Cristian și Ruse au însumat venituri de peste un 1,2 milioane de dolari americani, de pe urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis. Suma totală este impozabilă, iar taxele diferă de la stat la stat.

Cîrstea, Cristian și Ruse au încasat $1,227,874 în primul sfert al anului

Cîrstea domină clasamentul încasărilor jucătoarelor române, în WTA, în 2026, cu puțin sub jumătate de milion de dolari, $445,631.

Cristian vine pe locul doi, la aproximativ $15,000 în spate, $430,851, pe când Ruse ocupă locul al treilea, cu venituri de $351,392 acumulate în prima din cele patru părți ale anului.