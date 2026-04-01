GALERIE FOTO Performanța plătește: ce au reușit jucătoarele de elită, Cîrstea, Cristian și Ruse în primele trei luni ale anului

Performanța plătește: ce au reușit jucătoarele de elită, Cîrstea, Cristian și Ruse în primele trei luni ale anului
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse performează și sunt răsplătite, în prima parte a sezonului 2026.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 29 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 83 WTA) sunt cele trei jucătoare pe care țara noastră le are în prima sută mondială ierarhică, iar performanțele conturate în primele trei luni ale sezonului 2026 le-au adus inclusiv premii financiare însemnate.

Cumulat, în primele trei luni ale noului an, Cîrstea, Cristian și Ruse au însumat venituri de peste un 1,2 milioane de dolari americani, de pe urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis. Suma totală este impozabilă, iar taxele diferă de la stat la stat.

Cîrstea, Cristian și Ruse au încasat $1,227,874 în primul sfert al anului

Cîrstea domină clasamentul încasărilor jucătoarelor române, în WTA, în 2026, cu puțin sub jumătate de milion de dolari, $445,631.

Cristian vine pe locul doi, la aproximativ $15,000 în spate, $430,851, pe când Ruse ocupă locul al treilea, cu venituri de $351,392 acumulate în prima din cele patru părți ale anului.

Ruse, performanțe notabile, chiar dacă este la circa 50 de locuri în spatele compatrioatelor Cîrstea și Cristian

Între marile rezultate atinse de cele trei jucătoare ale României din prima sută mondială, cel mai strălucitor, titlul cucerit de Sorana Cîrstea, la Transylvania Open 2026.

  • Sorana Cîrstea: 17-5, la capătul lui martie

La aproape 36 de ani, Sorana Cîrstea are un palmares care rivalizează cu cele adunate de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, în circuitul ATP.

A ieșit campioană la Cluj-Napoca, după ce a pierdut greu în fața japonezei Naomi Osaka, în turul secund al Openului Australian.

A jucat optime în turneul WTA de la Dubai, dar și în competiția WTA 1000 de la Miami, după un succes împotriva Lindei Noskova (14 WTA).

  • Jaqueline Cristian: 11-8, în primele trei luni ale anului

Nu a avut noroc nici cu tragerea la sorți a Openului Australian - Karolina Muchova, cea mai puternică adversară posibilă, în primul tur -, dar nici cu programarea neinspirată a meciurilor, la Transylvania Open.

A jucat sfert de finală în turneul WTA 500 de la Adelaide, optime cu Mirra Andreeva, la Dubai, dar și șaisprezecime de finală, cu Aryna Sabalenka, la Indian Wells.

În Miami, a învins-o pe Ekaterina Alexandrova (13 WTA), după un meci dramatic, în care a transmis că pofta după rezultate mari abia s-a instalat, în noul an.

  • Gabriela Ruse: 9-8, în ianuarie, februarie și martie

Le-a învins pe Dayana Yastremska și Ajla Tomljanovic, într-o înlănțuire grea de prime două tururi, în Openul Australian.

La Miami, a trecut de primul tur, dar rămâne cu moralul ridicat, având palmares pozitiv, după o perioadă grea a sezonului, în care s-a jucat predominant pe hard, în contextul în care zgura este suprafața pe care Gabriela Ruse a performat cel mai bine, având și un titlu de campioană cucerit la Hamburg.

