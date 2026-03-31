În 2026, calendarul competiției include 3 etape complet noi, în Indonezia, Statele Unite și Oman, iar Constantin Popovici și Cătălin Preda sunt pregătiți să sară din nou pentru aur în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime.

Lupta pentru Trofeul King Kahekili în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va da în acest sezon pe parcursul a 6 etape desfășurate pe trei continente, în Asia, Europa și America de Nord.

Constantin Popovici a debutat în 2018 în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, iar în 2023 a reușit să-și treacă în cont titlul de campion. Sportivul român a terminat sezoanele 2024 și 2025 pe locul secund în clasamentul general, iar pentru anul acesta obiectivul său este să câștige din nou Trofeul King Kahekili.

Constantin Popovici, despre obiectivul său în acest sezon de Red Bull Cliff Diving

„Pregătirea mea a decurs conform planului până acum și se anunță un sezon interesant. Trebuie să fiu în formă maximă încă de la startul sezonului, pentru că anul trecut diferența de puncte în clasament a fost foarte mică în final. Rezultatul din fiecare etapă este extrem de important, iar obiectivul meu este să câștig mai multe runde și un nou titlu”, a spus Constantin Popovici.

Pentru Cătălin Preda sezonul trecut a fost marcat de accidentarea de la Boston din 2024, dar evoluțiile constante i-au readus din nou statutul de săritor permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. În 2022 a fost cel mai aproape de titlu, când a terminat pe locul 3 la general, iar acum atletul Red Bull se gândește și el la câștigarea Trofeului King Kahekili.

„Sezonul trecut a fost unul în care am încercat să termin fiecare etapă cu un rezultat cât mai bun și am încheiat cu un podium la Boston, iar asta a contat foarte mult pentru moralul meu. Urmează un sezon intens pentru care m-am pregătit foarte bine și acum aștept cu nerăbdare prima etapă”, a spus Cătălin Preda.