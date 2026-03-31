Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
  • Calendarul celui de-al 17-lea sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving are 6 runde, pe trei continente, iar Constantin Popovici și Cătălin Preda vor reprezenta din nou România în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime. 

Lupta pentru Trofeul King Kahekili în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va da în acest sezon pe parcursul a 6 etape desfășurate pe trei continente, în Asia, Europa și America de Nord.  

În 2026, calendarul competiției include 3 etape complet noi, în Indonezia, Statele Unite și Oman, iar Constantin Popovici și Cătălin Preda sunt pregătiți să sară din nou pentru aur în cea mai spectaculoasă competiție de sărituri în apă de la mare înălțime. 

Constantin Popovici a debutat în 2018 în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, iar în 2023 a reușit să-și treacă în cont titlul de campion. Sportivul român a terminat sezoanele 2024 și 2025 pe locul secund în clasamentul general, iar pentru anul acesta obiectivul său este să câștige din nou Trofeul King Kahekili. 

Constantin Popovici, despre obiectivul său în acest sezon de Red Bull Cliff Diving

„Pregătirea mea a decurs conform planului până acum și se anunță un sezon interesant. Trebuie să fiu în formă maximă încă de la startul sezonului, pentru că anul trecut diferența de puncte în clasament a fost foarte mică în final. Rezultatul din fiecare etapă este extrem de important, iar obiectivul meu este să câștig mai multe runde și un nou titlu”, a spus Constantin Popovici.

Pentru Cătălin Preda sezonul trecut a fost marcat de accidentarea de la Boston din 2024, dar evoluțiile constante i-au readus din nou statutul de săritor permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. În 2022 a fost cel mai aproape de titlu, când a terminat pe locul 3 la general, iar acum atletul Red Bull se gândește și el la câștigarea Trofeului King Kahekili.

„Sezonul trecut a fost unul în care am încercat să termin fiecare etapă cu un rezultat cât mai bun și am încheiat cu un podium la Boston, iar asta a contat foarte mult pentru moralul meu. Urmează un sezon intens pentru care m-am pregătit foarte bine și acum aștept cu nerăbdare prima etapă”, a spus Cătălin Preda.  

Cum e să sari de pe balconul unui necunoscut direct în Marea Adriatică? Experiențe tari trăite de Cătălin Preda: "Faci turul centrului istoric în slip, cu prosopul pe umăr, lumea te aplaudă" 
  • Sezonul 2026 are trei etape complet noi și va începe cu runda din Bali, programată între 20 și 23 mai, Indonezia fiind astfel cea de-a 31 țară care găzduiește o etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Etapa din Statele Unite se va desfășura pe 5 - 6 iunie la St. Petersbug, în Florida, după care urmează rundele clasice din Europa, pe 27 iunie la Copenhaga (Danemarca), pe 31 iulie - 1 august la Mostar (Bosnia și Herțegovina) și pe 25 - 27 septembrie la Polignano a Mare (Italia).

Finalul de sezon va avea loc între 12 și 14 noiembrie la Muscat, în Oman, etapa având deocamdată statut provizoriu în calendar, ținând cont de evenimentele actuale din Orientul Mijlociu. 

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026

20-23 mai – Bali, Indonezia

5-6 iunie – St. Petersburg, Florida, Statele Unite

27 iunie – Copenhaga, Danemarca

31 iulie - 1 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

25-27 septembrie – Polignano a Mare, Italia

12-14 – Muscat, Oman*

*confirmarea finală depinde de evoluția situației din regiune

Sportivii permanenți în 2026

FEMININ 

Kaylea Arnett USA

Molly Carlson CAN 

Nelli Chukanivska UKR

Lisa Faulkner USA

Rhiannan Iffland AUS

Simone Leathead CAN

Xantheia Pennisi AUS

Ginni van Katwijk NED

MASCULIN

David Colturi USA

Carlos Gimeno ESP

Gary Hunt FRA

James Lichtenstein USA

Jonathan Paredes MEX

Constantin Popovici ROU

Catalin Preda ROU

Oleksiy Prygorov UKR

