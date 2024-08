Alison Gibson a primit nota 0.0 din partea arbitrilor după o săritură ratată, la care a lovit trambulina. Americanca nu s-a accidentat, însă incidentul a scos-o din cursa pentru calificarea în finală.

Alison Gibson a fost notată cu 49.50, 68.20 și 58.50 pentru următoarele execuții, însă, la final, s-a clasat pe ultimul loc.

"M-am lovit cu piciorul de trambulină. Am lovituri la picior, am și o mare vânătaie pe călcâi, dar am fost hotărâtă să merg mai departe", a spus sportiva, potrivit Mundo Deportivo.

Jurnaliștii de la Daily Mail nu s-au ferit să critice decizia arbitrilor de a o nota cu 0.0, numind-o "umilitoare".

OUCH ????

A tough moment for Alison Gibson as her feet strike the board on the way down. #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/jdXFwTKcVh