OFICIAL: U. Craiova, atenție la transferuri! Au fost aduși 2 fotbaliști pentru 2.4 milioane de euro + un spaniol

Universitatea Craiova speră la un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor.

De două săptămâni, Universitatea Craiova a aflat cu cine va juca în turul 2 al calificărilor Ligii Campionilor, cea mai importantă competiție europeană, în cazul în care va reuși să treacă de formația din Belarus ML Vitebsk.

În cazul unui succes în dubla cu Vitebsk, campionii României se vor duela cu învingătoarea partidei dintre bosniacii de la Borac Banja Luka și bulgarii de la Levski Sofia.

U. Craiova, posibil duel cu Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor

Levski Sofia are în palmares 27 de titluri de campioană a Bulgariei, 26 de Cupe ale Bulgariei și trei Supercupe ale Bulgariei.

Bulgarii au o valoare totală a lotului de 32,25 milioane de euro, una apropiată de cea a Universității Craiova, care are 34,50 milioane de euro.

Cei mai valoroși jucători din lotul bulgarilor sunt fundașul central Christian Makoun, cotat la 3,5 milioane de euro, dar și fundașul lateral brazilian Maicon, cotat și el tot la 3,5 milioane de euro.

Levski Sofia, transferuri puternice înaintea posibilului duel cu U. Craiova

Bulgarii au realizat câteva mutări importante până în acest moment, în această campanie de transferuri, care să le crească șansele de calificare în faza principală de Liga Campionilor.

Levski Sofia demonstrează că are forță financiară, iar cea mai importantă mutare de până acum este venirea brazilianului Reinaldo, în vârstă de 25 de ani, care evoluează pe poziția de extremă dreapta. El a sosit din Portugalia, de la Santa Clara, în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro!

Cu 31 de meciuri, șase goluri și patru pase decisive în sezonul trecut, el a mai fost legitimat la cluburi din Brazilia (Criciuma sau Centrul Sportiv Alagoano) și Portugalia (Chaves, Alverca sau Santa Clara).

Bulgarii au plătit 2.4 milioane de euro pentru doi jucători și au adus un spaniol cu meciuri în La Liga

Unt alt fotbalist venit pe bani la Levski Sofia este David Kusso, extremă dreapta în vârstă de 22 de ani, din Angola. El a fost transferat de la formația portugheză Chaves, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

Anterior, a evoluat în Portugalia și la Sanjoanense.

Bulgarii l-a adus și pe spaniolul Alex Centelles, în vârstă de 26 de ani, care evoluează pe poziția de fundaș stânga, de la Almeria, dar fără sumă de transfer. Cotat la 800.000 de euro, ibericul a jucat și pentru Valencia și formația portugheză Famalicao, iar pentru naționala Spaniei U19 are două jocuri.

Centelles are 93 de meciuri, două goluri și șase pase decisive în La Liga 2, iar în prima divizie din Spania a adunat 29 de jocuri, un gol și trei pase de gol.

U. Craiova și Levski Sofia merg pe filieră portugheză

Levski Sofia, la fel ca Universitatea Craiova, a accesat foarte mult piața din Portugalia, iar de la Santa Clara a mai luat un fotbalist născut ”în țara lui Cristiano Ronaldo”, pe Serginho, mijlocaș central în vârstă de 26 de ani, dar fără sumă de transfer.

El este cotat la 3 milioane de euro de platforma Transfermarkt, iar în prima ligă din Portugalia a adunat 61 de jocuri, șase goluri și cinci pase decisive.

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