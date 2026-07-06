GALERIE FOTO „Vreau să mă îmbăt și să uit de tenis”. Arina Sabalenka, iritată de o întrebare, după eliminarea de la Wimbledon

„Vreau să mă îmbăt și să uit de tenis”. Arina Sabalenka, iritată de o întrebare, după eliminarea de la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Arina Sabalenka știe exact ce își dorește, după eliminarea dureroasă de la Wimbledon.

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Arina SabalenkaTenis WTAWimbledon 2026Naomi Osaka
Din articol

De patru ori campioană în turneele de mare șlem, Arina Sabalenka (28 de ani) s-a consacrat ca număr unu mondial, în ultimii doi ani și jumătate, dar nu a reușit să își adjudece vreun titlu major pe zgură sau iarbă.

Cu patru finale de competiție de Grand Slam pierdute, turneul de la Wimbledon este singurul dintre cele patru în care Sabalenka nu a reușit vreo calificare în finală, până în prezent.

Arina Sabalenka, fără finală jucată la Wimbledon, după șapte participări pe tabloul principal

6-2, 7-6 (2) a fost scorul prin care Naomi Osaka a trimis-o acasă pe Arina Sabalenka. Înainte de a părăsi Wimbledonul, sportiva din Belarus a arătat un exces de sinceritate, la conferința de presă. Una dintre întrebările recurente a iritat-o ușor pe Sabalenka.

„Simți că ești jucătoarea numărul unu din lume, în acest moment? Dacă nu, ce simți că trebuie să faci ca să îți redobândești acest statut?”, a fost întrebarea care a provocat-o pe Sabalenka la un răspuns ieșit din tipare.

Arina Sabalenka

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„Vreau să mă îmbăt criță și să uit de tenis.”

„Ah, întrebarea asta, lume. Hai să ne uităm la clasament. Încă sunt număr unu mondial. Ca nivel de joc, astăzi nu am fost numărul unu. Ieri am fost numărul unu. Nici măcar nu vreau să vorbesc despre clasament acum.

Vreau doar să mă duc să mă îmbăt criță, să uit de tenis și să încerc să intru într-o formă mai bună,” a răspuns Arina Sabalenka.

Arina Sabalenka a suferit a șasea înfrângere a sezonului, în primele 42 de partide oficiale jucate. În contextul eliminărilor suferite de Iga Swiatek și Barbora Krejcikova, ediția 2026 a turneului de la Wimbledon va oferi o campioană în premieră. Este al nouălea an consecutiv când întrecerea feminină individuală de la Wimbledon se va încheia cu o câștigătoare nouă.

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