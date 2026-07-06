De patru ori campioană în turneele de mare șlem, Arina Sabalenka (28 de ani) s-a consacrat ca număr unu mondial, în ultimii doi ani și jumătate, dar nu a reușit să își adjudece vreun titlu major pe zgură sau iarbă.

Cu patru finale de competiție de Grand Slam pierdute, turneul de la Wimbledon este singurul dintre cele patru în care Sabalenka nu a reușit vreo calificare în finală, până în prezent.

Arina Sabalenka, fără finală jucată la Wimbledon, după șapte participări pe tabloul principal

6-2, 7-6 (2) a fost scorul prin care Naomi Osaka a trimis-o acasă pe Arina Sabalenka. Înainte de a părăsi Wimbledonul, sportiva din Belarus a arătat un exces de sinceritate, la conferința de presă. Una dintre întrebările recurente a iritat-o ușor pe Sabalenka.

„Simți că ești jucătoarea numărul unu din lume, în acest moment? Dacă nu, ce simți că trebuie să faci ca să îți redobândești acest statut?”, a fost întrebarea care a provocat-o pe Sabalenka la un răspuns ieșit din tipare.