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FCSB continuă să fie în cădere liberă pe Transfermarkt, site specializat în evaluarea cotelor de piață ale fotbaliștilor.

FCSB, în cădere liberă pe Transfermarkt

După ani la rând în care echipa lui Gigi Becali a avut cel mai valoros lot din România, FCSB a pierdut supremația în favoarea Universității Craiova, campioana și câștigătoarea Cupei României din sezonul trecut.

Ulterior, Transfermarkt a actualizat clasamentul cluburilor din primul eșalon după transferurile efectuate în vară. FCSB a ajuns astfel pe locul trei, fiind depășită și de rivala concitadină Rapid.

CFR Cluj, Universitatea Cluj și Dinamo au, la rândul lor, cote apropiate de gruparea roș-albastră, care în ultimii ani a fost detașat în fruntea ierarhiei de pe Transfermarkt.

Clasamentul cotelor cluburilor din Superligă

1. Universitatea Craiova - 39.000.000 de euro

2. Rapid - 29,2 milioane de euro

3. FCSB - 24,48 milioane de euro

4. CFR Cluj - 21,15 milioane de euro

5. Universitatea Cluj - 20,16 milioane de euro

6. Dinamo - 20,10 milioane de euro

7. FC Argeș - 11,60 milioane de euro

8. Farul - 10,53 milioane de euro

9. FC Botoșani - 8,8 milioane de euro

10. UTA - 8,3 milioane de euro

11. Oțelul - 8,1 milioane de euro

12. Petrolul - 7,95 milioane de euro

13. Csikszereda - 6,34 milioane de euro

14. Corvinul - 6,2 milioane de euro

15. Sepsi - 5,64 milioane de euro

16. Voluntari - 4,59 milioane de euro

Explicațiile declinului

Scăderea semnificativă a cotelor de piață de la FCSB are două explicații: sezonul slab precedent în care roș-albaștrii s-au calificat în cupele europene la baraj, ajunși din play-out, și campania modestă de transferuri de până acum.

Până acum, FCSB l-a transferat propriu-zis doar pe Ronny Labonne de la Caen pentru 200.000 de euro. Au plecat însă 11 jucători, printre care și căpitanul Darius Olaru, cel mai valoros fotbalist de la FCSB (4.500.000 de euro pe Transfermarkt).

FCSB a ajuns astfel să fie evaluată pe Transfermarkt la 24,48 milioane de euro, deși pe 1 iulie 2025 lotul roș-albaștrilor era estimat la 51,98 milioane de euro. S-a înregistrat, așadar, o scădere de 27.500.000 de euro.

Bursa transferurilor la FCSB

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Mamadou Thiam (FCU Cluj / gratis), Baba Alhassan (contract încheiat), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat)