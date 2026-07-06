Euforie la Oslo după ce Norvegia a eliminat Brazilia de la Mondial: „Putem câștiga trofeul!”

Naționala Norvegiei a obținut prima calificare din istorie în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, reușind să elimine reprezentativa Braziliei. Victoria scandinavilor a fost adusă de Erling Haaland , care a marcat ambele goluri ale partidei.

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Extaz în presa nordică

Jurnaliștii scandinavi consideră că echipa națională are șanse reale să obțină titlul mondial, cotidianul VG numind acest succes un miracol.

„Acum totul este posibil. Norvegia poate câştiga Cupa Mondială de fotbal. Repet: Norvegia poate acum să câştige Cupa Mondială de fotbal”, a transmis publicația VG.

Același nivel de optimism a fost afișat și de cotidianul Aftenposten. „Aleluia! Am scos Brazilia din joc. Aventura fotbalului norvegian se îndreaptă cu paşi mari spre stele, cu restul lumii în urma sa”, a notat ziarul.

La rândul lor, jurnaliștii de la Dagbladet au scos în evidență jocul solid prestat de jucătorii nordici: „Ceea ce nu se poate imagina s-a întâmplat. Nu faptul că Norvegia a învins Brazilia – de fapt, nu am pierdut niciodată împotriva lor –, ci faptul că Norvegia a dominat Brazilia”.

Potrivit postului public de televiziune NRK, duminică noaptea s-au strâns aproximativ 100.000 de persoane în jurul Palatului Regal din capitală pentru a celebra calificarea. Mulțimea, alături de care a stat pentru o perioadă și prințul moștenitor Haakon, a sărbătorit reproducând mișcările de vâslire cunoscute sub numele de „Ro” viking, un gest de încurajare.