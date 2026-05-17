Universitatea Craiova a început furibund derby-ul pentru titlu cu U Cluj (LIVE TEXT AICI), 2-0 deja în minutul 8 după golurile marcate de David Matei și Assad Al Hamlawi!
Ultima dată când Craiova a ieșit campioană a fost tocmai în sezonul 1990-1991, când oltenii au reușit chiar eventul Divizia A - Cupa României.
Universitatea de atunci a câștigat titlul la golaveraj, fiind la egalitate de puncte cu Steaua (50): +48 față de +39.
Printre jucătorii antrenați de Sorin Cârțu s-a numărat și primul stranier din fotbalul românesc de după Revoluția din 1989, atacantul albanez Roland Agalliu.
Lotul campioanei Universitatea Craiova din sezonul 1990-1991
Antrenori:
Sorin Cârțu - principal
Nicolae Negrilă - secund
Ștefan ”Fane” Cioacă - secund
Portari:
Florin Prunea (32 de meciuri);
Ștefan Crișan (1);
Gabriel Boldici (2).
Fundași:
Vasile Mănăilă (30 de meciuri / 2 goluri);
Emil Săndoi (33 / 13);
Adrian Popescu (29 / 1);
Nicolae Zamfir (27 / 3);
Victor Cojocaru (16 / 0);
Costel Carabaș (1 / 0).
Mijlocași și atacanți:
Ion Olaru (31 / 2);
Dănuț Bică (26 / 0);
Gheorghe Ciurea (31 / 13);
Pavel Badea (31 / 10);
Viorel Prună (9 / 1);
Silvian Cristescu (10 / 3);
Gheorghe Ceaușilă (6 / 0);
Daniel Mogoșanu (27 / 2);
Dumitru Mitriță (2 / 0);
Cătălin Gârleşteanu (4 / 0).
Eugen Neagoe (20 / 5);
Adrian Pigulea (31 / 12);
Ștefan Stoica (9 / 0);
Gheorghe Craioveanu (13 / 3);
Claudiu Constantin Stoica (4 / 0);
Ovidiu Stîngă (1 / 0);
Ion Dudan (4 / 0);
Roland Agalliu (Albania) (5 / 3).
