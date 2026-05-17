Universitatea Craiova a început furibund derby-ul pentru titlu cu U Cluj (LIVE TEXT AICI), 2-0 deja în minutul 8 după golurile marcate de David Matei și Assad Al Hamlawi!

Ultima dată când Craiova a ieșit campioană a fost tocmai în sezonul 1990-1991, când oltenii au reușit chiar eventul Divizia A - Cupa României.

Universitatea de atunci a câștigat titlul la golaveraj, fiind la egalitate de puncte cu Steaua (50): +48 față de +39.

Printre jucătorii antrenați de Sorin Cârțu s-a numărat și primul stranier din fotbalul românesc de după Revoluția din 1989, atacantul albanez Roland Agalliu.

Lotul campioanei Universitatea Craiova din sezonul 1990-1991

Antrenori:

Sorin Cârțu - principal

Nicolae Negrilă - secund

Ștefan ”Fane” Cioacă - secund

Portari:

Florin Prunea (32 de meciuri);

Ștefan Crișan (1);

Gabriel Boldici (2).

Fundași:

Vasile Mănăilă (30 de meciuri / 2 goluri);

Emil Săndoi (33 / 13);

Adrian Popescu (29 / 1);

Nicolae Zamfir (27 / 3);

Victor Cojocaru (16 / 0);

Costel Carabaș (1 / 0).

Mijlocași și atacanți:

Ion Olaru (31 / 2);

Dănuț Bică (26 / 0);

Gheorghe Ciurea (31 / 13);

Pavel Badea (31 / 10);

Viorel Prună (9 / 1);

Silvian Cristescu (10 / 3);

Gheorghe Ceaușilă (6 / 0);

Daniel Mogoșanu (27 / 2);

Dumitru Mitriță (2 / 0);

Cătălin Gârleşteanu (4 / 0).

Eugen Neagoe (20 / 5);

Adrian Pigulea (31 / 12);

Ștefan Stoica (9 / 0);

Gheorghe Craioveanu (13 / 3);

Claudiu Constantin Stoica (4 / 0);

Ovidiu Stîngă (1 / 0);

Ion Dudan (4 / 0);

Roland Agalliu (Albania) (5 / 3).

