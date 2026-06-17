Universitatea Craiova a aflat cu cine va juca în turul doi al calificărilor în cea mai importantă competiție europeană în cazul în care va reuși să treacă de formația din Belarus, ML Vitebsk.

Cine este Levski Sofia, una dintre echipele pe care Universitatea Craiova le poate întâlni în turul doi preliminar Champions League

În cazul unui succes în dubla cu Vitebsk, campionii României se vor duela cu învingătoarea partidei dintre bosniacii de la Borac Banja Luka și bulgarii de la Levski Sofia.

Levski Sofia are în palmares 27 de titluri de campioană a Bulgariei, 26 de Cupe ale Bulgariei și trei Supercupe ale Bulgariei.

Bulgarii au o valoare totală a lotului de 32,25 milioane de euro, una apropiată de cea a Universității Craiova, care are 34,50 milioane de euro.

Cei mai valoroși jucători din lotul bulgarilor sunt fundașul central Christian Makoun, cotat la 3,5 milioane de euro, dar și fundașul lateral brazilian Maicon, cotat și el tot la 3,5 milioane de euro.

Bulgarii au realizat trei mutări până în acest moment în mercato. Levski Sofia l-a transferat pe brazilianul Reinaldo de la Santa Clara, o extremă cotată la 700.000 de euro, pentru 1,5 milioane de euro, dar și pe David Kusso, fundașul lateral de la Chaves.

De altfel, Levski Sofia l-a împrumutat pe fotbalistul de bandă de la Pisa, Adrian Raychev.