Dacă va trece de ML Vitebsk în primul tur, formația din Bănie va întâlni câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

Tragerea la sorți organizată de UEFA a stabilit un traseu care, cel puțin pe hârtie, pare accesibil pentru olteni.

Marcel Popescu: „Craiova trece la pas de primele două tururi”

La scurt timp după anunțul oficial al UEFA, Sport.ro a luat legătura cu Marcel Popescu, fostul președinte al Universității Craiova, pentru o primă reacție.

„E un meci mai greu decât primul tur. Dar nu imposibil! Nu, nu. Craiova trece la pas de primele două tururi. Trece la pas!”, a declarat Marcel Popescu pentru Sport.ro.

Universitatea Craiova trebuie mai întâi să treacă de ML Vitebsk pentru a ajunge în turul secund preliminar.

Dacă își va respecta statutul de favorită, echipa din Bănie va avea apoi de înfruntat una dintre formațiile cu tradiție din Balcani, Borac Banja Luka sau Levski Sofia.