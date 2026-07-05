FCSB dispută duminică, de la ora 14:00, primul meci de pregătire al verii, împotriva belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise.

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB, de la 14:00

Amicalul are o miză specială pentru fosta campioană a României, care îl va întâlni pe Darius Olaru, transferat în această vară la vicecampioana Belgiei.

Internaționalul român a început excelent aventura la noua echipă și a reușit deja două pase decisive. DETALII AICI

FCSB se află în cantonament în Olanda și va mai disputa un amical în această perioadă, împotriva lui Al Jazira, înaintea debutului oficial în noul sezon.

10 lucruri interesante despre Royale Union Saint-Gilloise

Clubul din Bruxelles a cucerit 12 titluri de campioană și ocupă locul al 3-lea în clasamentul all-time al Belgiei, după Anderlecht și Club Brugge.

Între anii 1933 și 1935, echipa a stabilit un record care încă rezistă: 60 de meciuri consecutive fără nicio înfrângere.

În 1920, stadionul „Joseph Mariën” a fost una dintre arenele care au găzduit Jocurile Olimpice de la Anvers. Aici s-a disputat primul meci din istoria naționalei Spaniei.

Porecla „Apașii” provine de la începutul anilor 1900 și a fost preluată după numele unui grup periculos din Paris, ca aluzie la stilul de joc spectaculos și nemilos al echipei.

În 2015, clubul evolua în liga a treia a Belgiei. A revenit spectaculos în prima ligă după ce a învins-o pe cea mai mare rivală, R.W.D. Molenbeek, cu scorul de 2-1.

Din 2018, clubul este deținut de Tony Bloom, patronul lui Brighton & Hove Albion, care a reușit să readucă echipa la un nivel înalt.

„Stade Joseph Mariën”, arena lui Union SG, a fost construit în 1920 și are o capacitate de aproximativ 9.400 de locuri. Complexul păstrează o arhitectură Art Deco impresionantă. VEZI FOTO MAI JOS

Clubul are o vechime foarte mare și este înscris la Federația Regală Belgiană cu numărul matricol 10. Aceste numere sunt atribuite în ordinea vechimii, primele fiind considerate cele mai prestigioase.

Union SG a câștigat sezonul trecut Cupa Belgiei, după o finală cu Anderlecht terminată cu scorul de 3-1 pentru „Apași”.

Politica clubului se bazează pe scouting avansat. Union SG a crescut și a vândut mai mulți jucători importanți pe sume foarte mari, care au ajuns în cele mai puternice ligi din Europa.

Niște exemple de jucători: