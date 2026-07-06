După înfrângerea cu 1-2 în fața Norvegiei, în optimile CM 2026, starul brazilian și-a anunțat retragerea din reprezentativa „Selecao”.

Brazilia a părăsit competiția după un meci decis de „dubla” lui Erling Haaland. Neymar a intrat pe teren în minutul 68, la scorul de 0-0, iar în prelungiri a redus din diferență din penalty.

Neymar și-a anunțat retragerea din naționala Braziliei: „S-a terminat”

La finalul partidei, atacantul brazilian a izbucnit în lacrimi și a fost consolat de colegi. Vizibil emoționat, Neymar a confirmat că meciul cu Norvegia a fost ultimul în tricoul naționalei.

„Am încercat, am încercat. Acum s-a terminat. Aici am început, aici am terminat”, a declarat Neymar la finalul partidei.

Winger-ul și-a făcut debutul pentru Brazilia chiar pe MetLife Stadium, în 2010, într-un meci amical cu SUA.

După 16 ani la prima reprezentativă, își încheie cariera internațională cu 130 de selecții și 80 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria Braziliei.