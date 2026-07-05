OFICIAL „Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”

„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul mijlocaș al FCSB-ului și-a găsit echipă.

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William BaetenFC DritaFCSBGigi Becali
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William Baeten a semnat cu FC Drita, campioana din Kosovo, și va evolua în preliminariile UEFA Champions League.

Belgianul vine după un sezon de coșmar la Flamurtari, formație care a retrogradat din prima ligă albaneză. DETALII AICI

William Baeten a semnat cu FC Drita

Baeten a bifat doar 12 apariții și două goluri, iar în 2026 a jucat doar 23 de minute, înainte de a ieși complet din planurile echipei.

Campioana din Kosovo a anunțat oficial transferul fostului jucător al FCSB-ului printr-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

„Suntem încântați să anunțăm că fotbalistul William Baeten este noul nostru transfer. Se alătură echipei pentru faza pregătitoare de la Bansko. Bine ai venit, William!”, au transmis cei de la Drita.

Baeten a ajuns la FCSB în vara lui 2024 de la FCU Craiova, pentru 300.000 de euro, bifând doar 18 meciuri în tricoul campioanei României.

Mai mult, la începutul aventurii sale la București, Gigi Becali îl lăuda fără rețineri: „Ca să știe toată lumea: Baeten e numărul 1, cu el se începe echipa! Dacă jucam cu Baeten în dreapta și cu David Miculescu în stânga, ne distram cu Sparta. Baeten e prea pictor”, declara patronul FCSB-ului în septembrie 2024.

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