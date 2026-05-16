EXCLUSIV U Craiova face transferul verii în Superliga? Mutarea de peste 2 milioane de euro, tot mai posibilă

U Craiova poate face dubla în sezonul 2025-2026. După ce a cucerit Cupa României, poate cuceri și Superliga. 

În vârstă de 26 de ani, fundașul central ucrainean Oleksandr Romanchuk este considerat de anumiți specialiști în topul celor mai buni apărători din Superliga României. În ultimele luni, Universitatea Craiova ”s-a obișnuit” cu anumite informații care îi sunt cerute din partea anumitor scouteri din Europa, care sunt impresionați de evoluțiile lui Romanchuk.

Posibilul transfer din vară, de la finalul acestei ediții de campionat, ar putea să îi aducă în conturi clubului din Bănie o sumă importantă. Din informațiile Sport.ro, ar fi vorba de o sumă apropiată, mai mult sau mai puțin, de cota de piață a fundașului din Ucraina, de 2 milioane de euro!

Oleksandr Romanchuk

Oleksandr Romanchuk, de la U Craiova, de interes pentru scouerii unor echipe din Europa

Oleksandr Romanchuk se numără printre cei mai importanți fotbaliști ai Universității Craiova în sezonul curent. A adunat 47 de meciuri oficiale în toate competițiile, în care a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive. Cele mai multe partide au fost bifate în Superliga României, 23 în sezonul regular și opt în faza play-off-ului.

Ar fi o lovitură financiară pentru Universitatea Craiova cedarea fundașului din Ucraina, care a ajuns în Bănie relativ recent, în vara anului trecut! La acel moment, Universitatea Craiova a plătit către clubul ucrainean Kryvbas 750.000 de euro.

Contractul său cu formația din Bănie este valabil până pe în vara anului 2028, dar oltenii se gândesc să îl vândă dacă pe numele său vine o ofertă importantă. Chiar dacă Universitatea Craiova poate face dubla în această stagiune, după ce a cucerit și Cupa României, iar prezența în cupele europene va aduce multe milioane de euro, cedarea lui Romanchuk ar însemna un plus important la buget.

U Craiova ”își permite” să ceară cât mai mult pe Oleksandr Romanchuk dacă ia și titlul

Astfel, din informațiile Sport.ro, oficialii oltenilor consideră că, la cum arată situația echipei în acest moment, care poate avea un sezon de vis, nu concepe să îl cedeze pe Oleksandr Romanchuk pentru o sumă mai mică de 2 milioane de euro.

De la această sumă poate începe ”licitația”, mai ales date fiind întrebările primite de anumite persoane din cadrul clubului și din jurul echipei, din partea mai multor scouteri, de la mai multe formații din Europa.

