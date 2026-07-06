Brazilia se transformă într-o națională mediocră

"Selecao" are în palmares cinci titluri de campioană mondială (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), a mai pierdut alte două finale (1950, 1998) și s-a mai calificat de alte două ori în semifinale (1978, 2014). Dar declinul fotbalului brazilian pare să se fi accentuat în ultimii 24 de ani.

După o perioadă fantastică de opt ani, cu titlurile din 1994 și 2002 și finala din 1998, echipa sud-americană a fost eliminată de patru ori în sferturile de finală (2006, 2010, 2018, 2022), a ieșit din competiție o dată din faza optimilor de finală (2026) și marea performanță a ultimul sfert de secol a fost un loc patru (2014), când însă a fost demolată chiar pe teren propriu de Germania (semifinală / 1-7) și Olanda (0-3 / finala mică).

Decăderea selecționatei Braziliei este de neconceput, pentru că la ultimele șase turnee finale a avut în lot jucători de o valoare excepțională, care au evoluat la cele mai mari cluburi europene, precum Ronaldo, Ronaldinho, Dida, Alisson, Cafu, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, Robinho, Kaka, Adriano, Maicon, Lucio, Gilberto Silva, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Fernandinho, Hulk, Casemiro, Philippe Coutinho, Marquinhos, Roberto Firmino, Raphinha, Vinicius Junior sau Neymar.

Neymar și-a anunțat retragerea din naționala Braziliei: "S-a terminat"

La finalul partidei cu Norvegia, atacantul brazilian Neymar a izbucnit în lacrimi și a fost consolat de colegi. Vizibil emoționat, Neymar a confirmat că meciul a fost ultimul în tricoul naționalei. "Am încercat, am încercat. Acum s-a terminat. Aici am început, aici am terminat", a declarat Neymar la finalul partidei.

Winger-ul și-a făcut debutul pentru Brazilia chiar pe MetLife Stadium, în 2010, într-un meci amical cu SUA. După 16 ani la prima reprezentativă, el își încheie cariera internațională cu 130 de selecții și 80 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria Braziliei.

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