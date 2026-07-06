Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, este convins că Universitatea Craiova pornește cu prima șansă la câștigarea titlului.

Echipa pregătită de Filipe Coelho a cucerit campionatul după ce a terminat play-off-ul pe primul loc, cu 50 de puncte, iar apoi a câștigat și Cupa României, în urma finalei cu Universitatea Cluj.

Marian Iancu, despre Universitatea Craiova: „Cine îi mai poate învinge?”

În plus, Universitatea Craiova a investit serios în această perioadă de mercato. Au ajuns în Bănie Răzvan Sava, Simon Elisor, Heriberto Tavares, Ronaldo Romario Webster și Alexandru Maxim, în timp ce Ștefan Bană și Florin Gașpăr au revenit după împrumuturi.

„Doar Rapid și Dinamo au transferat mai puțin decât FCSB. Campioană Craiova a sărit de 5 milioane de euro! Cine îi poate învinge anul acesta? Până și CFR Cluj și U Cluj se mișcă cu talent în piața transferurilor.

Rapid după aducerea lui Pancu crede că a rezolvat problema atacantului. Ce diletanți! Ce pretenții să ai?! (...) Cu aceștia vrea Șucu cupa, campionatul și Europa. Ce bătaie de joc”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Universitatea Craiova va debuta oficial în noul sezon pe 8 iulie, în deplasare, contra formației ML Vitebsk, în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe stadionul „Ion Oblemenco”.