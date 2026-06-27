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Dănciulescu: „Craiova are un culoar bun în Champions League”

Ionel Dănciulescu, triplu campion cu Dinamo (2002, 2004 și 2007) și dublu campion cu Steaua (1998 și 2001), vorbește în exclusivitate pentru Sport.ro despre șansele echipelor românești de a prinde grupele cupelor europene.

În Champions League, campioana Universitatea Craiova joacă în primul tur preliminar contra celor de la Vitebsk (Belarus), pe 7 sau 8 iulie turul și pe 14 sau 15 iulie returul. Dacă trece de acest adversar, va întâlni în turul II învingătoarea partidei dintre Borac Banja Luka (Bosnia-Herțegovina) și Levski Sofia (Bulgaria).

„E o tragere promițătoare, destul de accesibilă, bună pentru Craiova. La prima vedere, arată bine culoarul lor. Într-adevăr, Levski a investit foarte mulți bani în sezonul trecut. Nu e un adversar ușor, dar mai degrabă joci cu Levski decât cu Dinamo Zagreb sau alte echipe mai tari pe care puteai să le întâlnești. Cu bulgarii ar trebui să joci de la egal la egal, chiar dacă au investit foarte mult și au reușit să câștige campionatul după 17 ani, întrerupând dominația lui Ludogoreț”, e de părere „Danciu”.

„FCSB n-ar trebui să aibă probleme”

Cât despre celelalte echipe românești care participă în cupele europene, actualul analist sportiv crede că „FCSB n-ar trebui să aibă probleme. Chiar și CFR a nimerit un adversar destul de accesibil. Greu va fi pentru Universitatea Cluj, confruntări destul de complicate, și în turul 1, și în eventualitatea că se califică în turul II sau chiar dacă pică în Conference League”.

În Europa League, „U” Cluj va juca în primul tur preliminar contra echipei ucrainene Dinamo Kiev, pe 9 iulie turul și pe 16 iulie returul. Dacă trece de acest adversar, se va confrunta apoi cu PAOK Salonic (Grecia), iar dacă este eliminată de Dinamo Kiev, va juca în turul II preliminar din Coneference League contra celor de la Brann (Norvegia).

Dănciulescu despre CFR Cluj

În Conference League, CFR Cluj o va întâlni în turul II preliminar pe câștigătoarea dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Samey (Kazahstan). FCSB va juca tot în turul II preliminar al Conference League contra letonilor de la FK Auda.

L-am întrebat pe Dănciulescu și despre situația aceasta prin care Dinamo, ocupanta loculul 4 în clasamentul Superligii România în sezonul trecut nu va juca în cupele europene, în timp ce formația de pe locul 8 o va face. „Dacă așa este sistemul competițional, n-ai ce să faci. Îl știam cu toții de la început, există de mulți ani. E atipic, dar n-ai ce să faci. Dacă așa s-a hotărât și s-a votat, trebuie respectat”, este răspunsul fostului golgheter.