Naţionala României a pierdut duminică, în deplasare, ultimul meci din grupa B a calificărilor europene World Cup 2027, turul I, scor 64-65 (29-28), cu Muntenegru. În pofida unei campanii curajoase, tricolorii încheie pe ultimul loc al grupei, iar mai departe se califică Muntenegru, Portugalia şi Grecia.

Principalii marcatori ai partidei au fost Drobnjak 13, Jovanovic 12, Hadzibegovic 9, pentru Muntenegru, respectiv Russell 17, Căţe 15, Tohătan 10, pentru România.

România a ratat calificarea la Mondial și la baschet! Eșec dureros cu Muntenegru

Tot duminică, în cealaltă partidă din ultima etapă, Grecia - Portugalia, scor 56-71.

Clasament final: 1. Muntenegru 10 puncte, 2. Portugalia 9, 3. Grecia 9, 4. România 8.

Rezultatele complete ale tricolorilor în grupa B: Grecia - România 91-64 şi 66-73, România - Muntenegru 75-80 şi 64-65, Portugalia - România 99-82 şi 96-101.

Reprezentativa tricoloră nu a participat niciodată la World Cup, iar în campania de acum a trecut de două tururi de precalificări, urmate de turul I al calificărilor.

În turul II s-au calificat primele trei clasate în fiecare din cele opt grupe, care vor continua în patru grupe a câte 6 echipe. După meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august - 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final.

Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor s-au aliniat 80 de echipe naţionale, informează news.ro.