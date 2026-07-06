Trădarea verii în Superliga!? FCSB, tot mai aproape de transferul starului de la Dinamo

Trădarea verii în Superliga!? FCSB, tot mai aproape de transferul starului de la Dinamo Fotbal intern
SPORT.RO
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Fosta campioană a României caută un înlocuitor pentru Darius Olaru și s-a orientat către Eddy Gnahore, mijlocaș rămas liber de contract după despărțirea de rivala Dinamo.

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Eddy GnahoreFCSBDinamo
Din articol

FCSB are nevoie de întăriri în linia mediană după plecarea lui Darius Olaru în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise. Mijlocașul Eddy Gnahore, în vârstă de 32 de ani, se află în negocieri cu echipa patronată de Gigi Becali, potrivit Fanatik, iar cele două părți ar fi foarte aproape de o înțelegere.

Jucătorul francez a plecat din Ștefan cel Mare la finalul contractului, refuzând prelungirea propusă de conducere înainte de instalarea pe bancă a tehnicianului Nuno Campos.

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Încă un transfer la Dinamo: a semnat Eddy Gnahore!
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
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Mihai Stoica, fan declarat al lui Gnahore

Gnahore a bifat 97 de partide în cele două sezoane și jumătate petrecute la gruparea alb-roșie, interval în care a marcat șase goluri și a oferit cinci pase decisive, remarcându-se drept unul dintre cei mai constanți jucători de pe postul său. Oficialii de la FCSB au monitorizat atent situația mijlocașului.

„Gnahore, doi ani de zile, a fost poate cel mai bun închizător din campionat. În ultimele șase luni parcă nu a mai fost la același nivel, dar noi l-am urmărit, pentru că știam că va rămâne liber și avem nevoie de un jucător pe poziția lui”, a spus Mihai Stoica.

Campania de achiziții continuă

Până în acest moment, singurul transfer perfectat de formația roș-albastră este cel al fundașului dreapta Ronny Labonne. Oficialii clubului au transmis însă că așteaptă alți doi fotbaliști ofensivi din străinătate direct în cantonamentul de pregătire din Olanda.

În paralel, patronul echipei încearcă să realizeze două mutări spectaculoase. Conducerea dorește să îi repatrieze pe Florinel Coman și Denis Drăguș, jucători cărora le-au fost propuse salarii anuale de un milion de euro pentru a accepta revenirea în campionatul intern.

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