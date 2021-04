Se intoarce spectacolul total! Hategan, la centru in super-duelul: Manchester City - Dortmund, LIVE de la 22:00 | Klopp, fata in fata cu Zidane in: Real Madrid - Liverpool, de la aceeasi ora

13:47

Cea mai tare competitie se intoarce cu dueluri tari in sferturile de finala! Prima seara de meciuri vine cu super-dueluri, care promit spectacol total!

Ovidiu Hategan revine si el la centru intr-un meci de Champions League, dupa scandalul de la PSG - Basaksehir si va arbitra meciul Manchester City - Borussia Dortmund.

Nemtii se deplaseaza pe Etihad cu probleme de lot, Sancho, Witsel, Schmelzer, Zagadou si Moukoko sunt indisponibili. Mai mult, Dortmund trece printr-o scadere de forma si vine dupa o infrangere si o remiza in campionat.

De cealalta parte, Manchester City nu a mai pierdut de cinci meciuri si vine dupa victoria cu Leicester.

In celalalt meci, se intalnesc finalistele sezonului 2017/18, Real Madrid si Liverpool. Madrilenii au castigat finala in fata englezilor in acel sezon.

Real Madrid are trei absente de baza in lot, Sergio Ramos, Eden Hazard si Dani Carvajal sunt indisponibili pentru eciul de pe Alfredo di Stefano, in timp ce Liverpool nu poate conta pe Joe Gomez, Henderson, Matip, Origi, van Dijk si Kelleher.

Madrilenii vin dupa o serie de patru victorii consecutive, ultima infrangere inregistrata fiind la sfarsitul lunii ianuarie, in timp ce campioana en-titre din Anglia a reusit sa lege trei victorii consecutive in ultimele meciuri, dupa ce pierduse de doua ori pe teren propriu.