Ovidiu Hategan se intoarce in Champions League dupa scandalul monstru de la PSG - Basaksehir! Super-meciul pe care il va arbitra romanul 

Ovidiu Hategan (40 ani) se intoarce la centru in Champions League.

La patru luni de la scandalul monstru din meciul PSG - Istanbul Basaksehir, cand Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism, meci pe care Ovidiu Hategan il conducea de la centru, arbitrul roman revine in Champions League.

UEFA l-a delegat la centru pentru meciul din sferturile de finala dintre Manchester City si Borussia Dortmund.

Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar Istvan Kovacs va fi rezerva. In camera VAR vor fi doi arbitri italieni, Marco Di Bello si Paolo Valeri.

Ultima data, Hategan a arbitrat meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, dintre Tara Galilor si Cehia, in care a fost nevoit sa arate si cartonasul rosu, dupa o intrare criminala. In cupele europene, s-a aflat la centru in 'duelul romanilor' din Europa League, la meciul tur dintre Slavia Praga si Rangers.