OFICIAL Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca

TAGS:
alex balutaBolusporTurcia
Din articol

Plecat la începutul anului de la americani, Alexandru Băluță a fost prezentat vineri seară de formația din liga secundă a Turciei, Boluspor.

Clubul se situează pe poziția a opta în clasament cu 35 de puncte. După 23 de etape, Boluspor a bifat 10 victorii și cinci remize, la care s-au adăugat opt eșecuri.

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca | Comunicat oficial

”Clubul nostru a încheiat un contract cu fotbalistul român Alexandru Băluță până la finalul sezonului.

Alexandru Băluță, născut pe 13 septembrie 1993 la Craiova, România, joacă pe poziția de mijlocaș ofensiv.

Băluță, care și-a început cariera de fotbalist profesionist cu echipa românească Chindia Târgoviște, de-a lungul carierei a jucat la diverse echipe precum Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

Atacantul a jucat și pentru echipa Los Angeles FC din Statele Unite ale Americii”, a scris Boluspor pe Instagram.

Băluță a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la FCSB, Puskas AFC,Slavia Praga, Slovan Liberec, Universitatea Craiova, Viitorul Constanța și Chindia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ARTICOLE PE SUBIECT
Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul
Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul
ULTIMELE STIRI
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba”
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Leeds – Nottingham, ACUM, pe VOYO. Se marchează goluri pe bandă rulantă
Leeds – Nottingham, ACUM, pe VOYO. Se marchează goluri pe bandă rulantă
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Gigi Becali, decizie majoră în privința portarului Matei Popa: „Trebuie să se facă dreptate”

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Pleacă de la Tottenham și ajunge sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Un italian celebru a făcut anunțul

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile

E gata! Dinamo i-a reziliat contractul după scandalul din ultimele zile



Recomandarile redactiei
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Alte subiecte de interes
Alex Băluță, verdict clar după Sparta Praga - FCSB 1-1: ”Am arătat că avem potențial!”
Alex Băluță, verdict clar după Sparta Praga - FCSB 1-1: ”Am arătat că avem potențial!”
Alex Băluță a dezvăluit cum l-a surprins Maccabi Tel Aviv: ”Nu mă așteptam!” + Verdict pentru William Baeten
Alex Băluță a dezvăluit cum l-a surprins Maccabi Tel Aviv: ”Nu mă așteptam!” + Verdict pentru William Baeten
Ianis Hagi SHOW, dublă în Cupa Turciei! Alanyaspor, lider neînvins în grupă, peste Galatasaray și Trabzonspor
Ianis Hagi SHOW, dublă în Cupa Turciei! Alanyaspor, lider neînvins în grupă, peste Galatasaray și Trabzonspor
Situație critică pentru fostul rapidist Florent Hasani! Protest inedit în Turcia din cauza restanțelor financiare
Situație critică pentru fostul rapidist Florent Hasani! Protest inedit în Turcia din cauza restanțelor financiare
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!