Plecat la începutul anului de la americani, Alexandru Băluță a fost prezentat vineri seară de formația din liga secundă a Turciei, Boluspor.

Clubul se situează pe poziția a opta în clasament cu 35 de puncte. După 23 de etape, Boluspor a bifat 10 victorii și cinci remize, la care s-au adăugat opt eșecuri.

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca | Comunicat oficial

”Clubul nostru a încheiat un contract cu fotbalistul român Alexandru Băluță până la finalul sezonului.

Alexandru Băluță, născut pe 13 septembrie 1993 la Craiova, România, joacă pe poziția de mijlocaș ofensiv.

Băluță, care și-a început cariera de fotbalist profesionist cu echipa românească Chindia Târgoviște, de-a lungul carierei a jucat la diverse echipe precum Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

Atacantul a jucat și pentru echipa Los Angeles FC din Statele Unite ale Americii”, a scris Boluspor pe Instagram.