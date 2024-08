Formația dirijată de Elias Charalambous a trecut la limită de Maccabi Tel Aviv, 2-1 la general, după ce în tur, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, cele două echipe au remizat 1-1. În retur, FCSB s-a impus cu 1-0.

Sparta Praga - FCSB e marți, de la ora 21:00, exclusiv pe VOYO | Campioana are meci greu în turul 3 preliminar UCL

De cealaltă parte, Sparta Praga a spulberat-o pe Shamrock Rovers în turul 2 preliminar UCL cu 6-2. ”A walk in the park” pentru cehi, care se pregătesc acum intensiv de confruntarea cu campioana României.

FCSB și Sparta Praga s-au întâlnit ultima dată în 2016, tot în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Atunci, gruparea roș-albastră a avansat în play-off după ce s-a impus cu 3-1 la general.

În campionat, FCSB a obținut până acum două rezultate de egalitate (1-1 vs. ”U” Cluj) și (2-2 vs. Unirea Slobozia), dar și o înfrângere (0-2 vs. Oțelul Galați).

Cehii, pe de altă parte, au avut un start mult mai bun decât al roș-albaștrilor în campionat. Sparta Praga și-a câștigat ambele etape până în clipa de față și se situează în vârful clasamentului (2-1 vs. Pardubice, 4-1 vs. Teplice).