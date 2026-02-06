La fel ca Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-a calificat în semifinalele Transylvania Open fără să piardă set.

Pentru a cincea oară într-o semifinală de competiție în circuitul de elită al tenisului feminin, sportiva britanică s-a gândit, scurt, la o finală cu favorita țării noastre.

Emma Răducanu se gândește la o finală cu Sorana Cîrstea la Transylvania Open 2026

„Ar fi minunat, dar avem meciuri dificile de trecut în semifinale,” a reacționat, instant, Emma Răducanu, când a fost întrebată despre acest scenariu.

Hotărâtă să lupte împotriva imprevizibilității aduse de întâlnirea cu Oleksandra Oliynykova, din semifinale, dar și contra sprijinului puternic pe care Sorana Cîrstea l-ar primi, într-o finală, Emma Răducanu a declarat că va da totul pentru a câștiga trofeul de la Cluj-Napoca.