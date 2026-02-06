VIDEO EXCLUSIV Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat

Emma Răducanu a vorbit despre posibilitatea de a juca împotriva Soranei Cîrstea finala Transylvania Open, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.

La fel ca Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-a calificat în semifinalele Transylvania Open fără să piardă set.

Pentru a cincea oară într-o semifinală de competiție în circuitul de elită al tenisului feminin, sportiva britanică s-a gândit, scurt, la o finală cu favorita țării noastre.

Emma Răducanu se gândește la o finală cu Sorana Cîrstea la Transylvania Open 2026

„Ar fi minunat, dar avem meciuri dificile de trecut în semifinale,” a reacționat, instant, Emma Răducanu, când a fost întrebată despre acest scenariu.

Hotărâtă să lupte împotriva imprevizibilității aduse de întâlnirea cu Oleksandra Oliynykova, din semifinale, dar și contra sprijinului puternic pe care Sorana Cîrstea l-ar primi, într-o finală, Emma Răducanu a declarat că va da totul pentru a câștiga trofeul de la Cluj-Napoca.

Răducanu, hotărâtă să lupte la Cluj-Napoca oricât va fi nevoie

Referindu-se la succesul de a nu fi pierdut set în primele trei tururi, Emma Răducanu a lămurit, spunând că numărul de seturi este, în ochii ei, mai degrabă un detaliu, în raport cu rezultatul final al meciului.

„Pentru mine, nu contează cum câștigi, dacă sunt două sau trei seturi, ci doar să lupți până obții victoria, dacă se poate.

Mă bucur că am reușit să închei partidele în două seturi și să îmi conserv energia, dar nici numărul minim de seturi nu vine ușor.

E nevoie de concentrare la fiecare minge, trebuie să muncești din greu pentru fiecare punct. Sunt mulțumită până acum, dar sunt pregătită să lupt oricât ar trebui,” a completat Emma Răducanu, în conferința de presă organizată după sfertul de finala cu Maja Chwalinska, încheiat scor 6-0, 6-4.

Programul zilei de vineri, 6 februarie, la Transylvania Open

Terenul central, de la ora 15:00, în direct la Pro Arena și VOYO

  • [3] K. Rakhimova (UZB) / S. Sorribes Tormo (ESP) vs V. Erjavec (SLO) / T. Rakotomanga Rajaonah (FRA) 
  • după 17:00 - [1] Emma Răducanu (GBR) vs Oleksandra Oliynykova (UKR) 
  • după 18:00 - [3] Sorana Cîrstea (ROU) vs [Q] Daria Snigur (UKR)
Publicitate

