Ardelenii își doresc să prindă paly-off-ul pe ultima sută de metri, iar Daniel Pancu a cerut întăriri pentru a realiza acest obiectiv.

CFR Cluj a anunțat oficial transferul lui Marian Huja de la Pogon Szczecin.

CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii i-au luat fața FCSB-ului

Echipa lui Daniel Pancu a anunțat în mod oficial transferul lui Marian Huja de la Pogon Szczecin, după ce clujenii l-au convins pe fundașul central să semneze cu ei.

Huja a evoluat timp de cinci ani în tricoul „Lupilor Galbeni”, după ce a venit în vara lui 2020 la echipa ploieșteană de la formația daneză HB Koge.

Portughezul a ajuns în Polonia în această vară, dar pleacă de la Pogon Szczecin după doar jumătate de an, unde a jucat 16 partide, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă.