OFICIAL Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul

Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul Superliga
CFR Cluj a rezolvat încă un transfer.

Ardelenii își doresc să prindă paly-off-ul pe ultima sută de metri, iar Daniel Pancu a cerut întăriri pentru a realiza acest obiectiv.

CFR Cluj a anunțat oficial transferul lui Marian Huja de la Pogon Szczecin.

CFR Cluj a dat lovitura! Ardelenii i-au luat fața FCSB-ului

Echipa lui Daniel Pancu a anunțat în mod oficial transferul lui Marian Huja de la Pogon Szczecin, după ce clujenii l-au convins pe fundașul central să semneze cu ei.

Huja a evoluat timp de cinci ani în tricoul „Lupilor Galbeni”, după ce a venit în vara lui 2020 la echipa ploieșteană de la formația daneză HB Koge.

Portughezul a ajuns în Polonia în această vară, dar pleacă de la Pogon Szczecin după doar jumătate de an, unde a jucat 16 partide, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă.

„Bine ai venit, Marian Huja!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marian Huja este noul fundaș al echipei noastre! Cluburile CFR 1907 Cluj și Pogon Szczecin au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Marian Huja până în vară, clubul nostru având opțiunea de a-l transfera definitiv.

 În vârstă de 26 de ani și având o înălțime de 1.93m, Marian a început junioratul la echipa CF Belenenses, din Portugalia, țara sa natală, urmând ca apoi să facă pasul la academia clubului englez Watford FC. Noul nostru apărător și-a făcut debutul la nivel de seniori în tricoul formației daneze HB Köge, pentru care a evoluat în 49 de partide. 🇩🇰

 În 2020, acesta a ajuns în fotbalul românesc, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Petrolul Ploiești timp de 5 sezoane, perioadă în care a bifat 127 de apariții și a reușit să înscrie de 8 ori. În vara anului 2025, Huja a fost transferat de formația poloneză, Pogon Szczecin, pentru care a jucat de 16 ori și a reușit să marcheze 2 goluri.

 Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite alături de echipa noastră, în tricoul alb-vișiniu!”, au scris clujenii pe pagina oficială de Facebook.

Fotbalistul de 26 de ani a fost crescut de Belenenses și de Watford și a evoluat în fotbalul mare la HB Koge, Petrolul și Pogon Szczecin.

300.000 de euro a încasat Petrolul în schimbul fundașului portughez.

Marian Huja este cotat la 1,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

CFR Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Daniel Pancu (cofirmat)

Veniri - Mihai Popa (Torino / 100.000 de euro), Luka Zahovic (Gornik Zabrze / gratis), Ilija Masic (Zrinjski Mostar / gratis), Alibek Aliev (Osters IF / gratis), Christopher Braun (Rapid / gratis), Denis Crișan (Mallorca U19 / gratis), Marc Filip, Vlad Oargă (promovați de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Louis Munteanu (DC United / 6 milioane de euro), Meriton Korenica (DC United / 4 milioane de euro), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr / 1.5 milioane de euro), Otto Hindrich (Legia Varșovia / 1 milion de euro), Mohamed Badamosi (FC Riga / 100.000 de euro), Drilon Islami (Shkendija / gratis), Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv / gratis), David Ciubăncan (UTA Arad / gratis), Iacopo Cernigoi (Virtus Verona / gratis), ) Mateus Peloggia (Uniao Trabalhadores / gratis), Anton Kresic (KF Tirana / împrumutat), Kurt Zouma (contract reziliat), Ciprian Deac (pus pe lista de transferuri)

