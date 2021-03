FABULOS! Povestea DE FILM a unui fost fotbalist de la Manchester United! Cum a ajuns sa fie INSTALATOR dupa ce in 2003 juca in Champions League

Lee Roche a jucat pe Old Trafford intre 2000 si 2003, fiind imprumutat in sezonul 2000-2001 la Wrexham.

Fostul fundas dreapta a castigat un titlu cu echipa antrenata la acea vreme de legendarul Sir Alex Ferguson in sezonul 2002-2003, in care a bifat insa doar cateva minute intr-un meci impotriva lui Newcastle.

De asemenea, al a jucat si intr-un meci de FA Cup pierdut de echipa sa cu 0-4 in fata lui Arsenal. Cel mai important moment al carierei sale de pe Old Trafford este reprezentat insa de un meci in UEFA Champions League impotriva lui Deportivo La Coruna, pierdut de asemenea de United cu 0-2.

La 18 ani de la acel moment, Roche a ajuns instalator si, desi spune ca nu regreta nimic, sustine totusi ca daca nu ar fi fost atat de timid ar fi reusit sa aiba un cu totul alt drum in viata.

De asemenea, fostul fotbalist a rememorat meciul in care cariera sa a atins apogeul, cel cu United. El a spus ca a facut un meci bun impotriva lui Albert Luque, fotbalist care era extrem de in voga in acea perioada, insa cu toate acestea Ferguson a decis sa il schimbe.

"M-am duelat Luque si am crezut ca am jucat bine, dar nu aveam de gand sa ies si sa incep sa ma cert cu Sir Alex. Giggsy (Ryan Giggs) mi-a spus sa ridic capul, ca nu am gresit nimic. Sir Alex nu a facut asta. Nu mi-a spus de ce m-a inlocuit, dar nu am vrut sa ma gandesc prea mult la asta.

Singurul lucru pe care as dori sa-l subliniez este ca la United eram cunoscut ca eram foarte linistit, poate ca ar fi trebuit sa ies mai mult cu baietii. Ma duceam direct acasa dupa antrenament pentru a sta cu propriul meu grup de prieteni.

Acum ma uit in urma la colegii de echipa precum John (O'Shea) si Darren Fletcher si cred ca ar fi trebuit sa fiu mai mult ca ei. Sa fi iesit si sa socializez. Cred ca ar fi fost mai bine pentru cariera mea la United", a spus Lee Roche pentru AS.

De-a lungul carierei Roche a mai evoluat pentru Burneley, Liffeys Pearse si Droylsden, echipa de la care s-a retras din fotbal in 2011.