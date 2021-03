Finala Champions League din luna mai se disputa cu spectatori! Care este planul UEFA si cum vor putea fi cumparate biletele

Finala din competitia suprema a echipelor de club va avea loc pe 29 mai, la Istanbul.

UEFA va lua luna viitoare decizia finala in privinta deschiderii tribunelor la meciurile de la Euro si insista ca dintre cele 12 orase gazda sa ramana doar cele care vor permite accesul suporterilor. Forul continental are insa planuri mari si, mai devreme, cu finala Champions League.

Daily Mail a aflat ca la meciul de pe 29 mai, de pe Ataturk Olympic Stadium, vor putea asista cel putin 9.000 de suporteri, biletele urmand a fi impartite egal de echipele calificate si distribuite "la purtator" pe telefoanele mobile. Toate cele 8 cluburi ajunse in "sferturi" au fost informate despre intentia celor de la UEFA, dar verdictul final (inclusiv locurile totale disponibile) va fi dat doar de guvernul turc.

Cele mai optimiste scenarii vorbesc despre o prezenta de 30-50 la suta din capacitatea arenei de 75.415 de locuri, iar biletele vor fi exclusiv in varianta digitala, pe mobil, pentru a diminua riscul de raspandirea a coronavirusului. Ataturk Olympic Stadium trebuia sa organizeze ultimul act in 2020, insa, in conditiile in care turcii au refuzat sa se joace cu portile inchise, s-a ajuns la mutarea Final 8 la Lisabona, unde Bayern a iesit campioana.