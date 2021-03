FCSB VISEAZA pe muzica de Champions League: "Daca jucam asa, nu avem probleme cu nimeni. Aratam a campioana!" Ce a spus Olaru dupa 3-0 cu CFR

Darius Olaru a ajuns la 6 goluri in acest sezon dupa reusita prin care a deschis scorul in fata CFR-ului.

Mijlocasul e incantat de jocul echipei sale si se astepata ca FCSB sa castige primul titlu dupa 6 ani.

"Ma bucur foarte mult ca am reusit sa obtinem cele 3 puncte, am facut cel mai bun joc al nostru de pana acum, am meritat cele sa castigam. Am vorbit sa-i luam tare, de sus, sa nu-i lasam sa construiasca. Am reusit sa aratam calitate pe faza de atac.

Vreau sa castig campionatul, sa iau titlul cu numarul pe care-l am eu pe spate la echipa asta. Sper sa-i facem fericiti pe fani anul asta. Am aratat ca o campioana, daca vom juca fiecare meci asa, nu vom avea probleme cu nimeni!", a spus Olaru la Digisport.