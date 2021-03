Chelsea, facuta praf de o legenda a lui Porto! "Au sarbatorit? E dezgustator!" Ce spune despre meciul din Champions League dintre cele doua

Echipa antrenata de Thomas Tuchel va juca impotriva lui Porto in sferturile Champions League.

Dupa ce a eliminat-o pe Juventus si a produs una din cele mai mari suprize din ultimii ani din Champions League, sortii au pus-o pe Porto fata in fata cu Chelsea, fosta campioana a Angliei. Fostul jucator de legenda al portughezilor, Paulo Futre, a vorbit despre bucuria excesiva a jucatorilor englezi in momentul in care au aflat ca vor infrunta Porto in Champions League.

"Jucatorii de la Chelsea au sarbatorit cand au auzit ca au picat cu Porto. De unde stiu? Scrie in presa engleza si am sunat si eu ulterior pentru confirmare. Jucatorii de la FC Porto trebuie sa alerge ca niciodata in aceste doua jocuri. Stiti de ce? Pentru ca cei de la Chelsea cred ca deja au castigat dubla. Au sarbatorit! Cand am vorbit cu sursa despre care spun, am fost dezgustat si as da orice sa pot sa joc impotriva lui Chelsea. Acum, jucatorii de la Porto trebuie sa dea totul pe teren, pentru ca Chelsea crede ca e deja in semifinale. Au sarbatorit dimineata, cand au vazut ca au picat cu Porto! Dar Porto poate sa treaca mai departe, insa trebuie sa transpire sange", a spus Paulo Futre conform Goal.

Meciul-tur Porto - Chelsea se va disputa pe 7 aprilie, iar returul se va disputa pe 13 aprilie, pe Stamford Bridge. Cu Thomas Tuchel pe banca, Chelsea nu a mai cunoscut infrangerea in ultimele 15 meciuri oficiale. In plus, londonezii au un palmares impresionant impotriva celor de la Porto, cu 5 victorii, doua infrangeri si o remiza.