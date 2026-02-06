Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-a calificat în a doua finală a carierei, în circuitul profesionist de tenis, după un meci de aproape trei ore cu Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA).

Revenită la Cluj-Napoca după cinci ani de la prima participare, sportiva britanică a arătat că știe să sufere pentru o victorie mare și a acces, în premieră, în finala Transylvania Open, programată sâmbătă, de la ora 16:30.

Emma Răducanu revine într-o finală de turneu, după 4 ani și 4 luni

În Arena BT, Emmei Răducanu i-au fost date numeroase bătăi de cap din partea unei ucrainence tenace, arțăgoase, cu un stil atipic de joc, în care mingile boltite au testat serios calmul și răbdarea fostei campioane a Openului American.

Răducanu s-a impus scor 7-5, 3-6, 6-3, la capătul a 2 ore și 49 de minute extraordinar de intense, într-un meci „în stil Tarantino,” în care ambele jucătoare aveau „să verse sânge” pe teren, indiferent de rezultatul final.

