Marcu Czentye
Emma Răducanu a ieșit învingătoare într-un meci de tenis cât un maraton. Semifinala extraordinară a fost transmisă live de Pro Arena și VOYO.

Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) s-a calificat în a doua finală a carierei, în circuitul profesionist de tenis, după un meci de aproape trei ore cu Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA).

Revenită la Cluj-Napoca după cinci ani de la prima participare, sportiva britanică a arătat că știe să sufere pentru o victorie mare și a acces, în premieră, în finala Transylvania Open, programată sâmbătă, de la ora 16:30.

Emma Răducanu revine într-o finală de turneu, după 4 ani și 4 luni

În Arena BT, Emmei Răducanu i-au fost date numeroase bătăi de cap din partea unei ucrainence tenace, arțăgoase, cu un stil atipic de joc, în care mingile boltite au testat serios calmul și răbdarea fostei campioane a Openului American.

Răducanu s-a impus scor 7-5, 3-6, 6-3, la capătul a 2 ore și 49 de minute extraordinar de intense, într-un meci „în stil Tarantino,” în care ambele jucătoare aveau „să verse sânge” pe teren, indiferent de rezultatul final.

Primul set, derulat în 73 de minute a fost doar un anunț a ceea ce avea să urmeze. Nimeni nu bănuia rezistența incredibilă a ucrainencei, care a avut perioade de joc în care a fost mai mult decât un „perete”; a ripostat cu mingi aspre, alternate cu cele boltite, iar loburile au fost executate cu o dibăcie care a amintit de scoțianul Andy Murray.

De la 7-5, 3-1 pentru Emma Răducanu, tabela arăta, jumătate de oră mai târziu, după mai bine de două ore totale de joc, 7-5, 3-6.

Emma Răducanu, lecție de răbdare și anduranță în semifinalele Openului Transilvaniei: a învins defensiva aproape impecabilă a Oliynykovei

Dar Oliynykova a ieșit din zona de grație și inspirație pură de joc, la jumătatea setului final, când Emma Răducanu a început să dezvolte mai mult curaj în a juca mai des scurtele.

Lovite corect și inspirat, scurtele au rupt ritmul care îi convenea Oleksandrei Oliynykova, iar ucrainencei nu i-a rămas decât satisfacția uriașă de a primi aplauze, în picioare, din partea sălii polivalente pline până la refuz.

Emma Răducanu a vorbit din nou în limba română, la Cluj-Napoca

„Abia aștept să joc în finală,” a spus Emma Răducanu, în limba română, în interviul oferit după meci.

Campioana de Grand Slam a recunoscut că a strigat un „haide!” în timpul meciului, spunând că este un reflex din perioada junioratului, când avea nevoie de mai multă mobilizare în momentele dificile.

Finala Transylvania Open: Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, sâmbătă, de la ora 16:30, la Pro Arena și pe VOYO

Sâmbătă, 7 februarie, de la ora 16:30, Emma Răducanu va juca pentru câștigarea trofeului împotriva Soranei Cîrstea, care a învins-o clar pe Daria Snigur în a doua semifinală, scor 6-0, 6-3. Finala Transylvania Open 2026 va fi în direct și exclusiv la Pro Arena și pe VOYO.

