Ronaldo si-a pus mainile in cap cand a vazut! Golul de cascadorii rasului incasat de Juventus la Porto! Ce s-a intamplat in careul lui Juve

Juventus a jucat in deplasare cu FC Porto in turul optimilor de finala ale UEFA Champions League.

Echipa antrenata de Andrea Pirlo a inceput meciul cum nu se putea mai prost. Dupa doar un minut Bentancur si Szczesny au fost in centrul unei faze care se vede mai rar la acest nivel.

Mijlocasul defensiv uruguayan i-a trimis portarului polonez o pasa mult prea moale, iar Mehdi Taremi a profitat si a deschis scorul pentru portughezi.

