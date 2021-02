"Hai, lasa-ne! N-am venit aici sa ma certe Craciunescu!" "N-o sa te uit niciodata, asculta-ma!" MM si Craciunescu, RAZBOI in direct! Faza care a inceput conflictul

Cearta-monstru la TV intre MM Stoica si Ion Craciunescu!

Faza penalty-ului acordat pentru FC Hermannstadt impotriva FCSB in startul meciului jucat la Medias, dupa un fault incert al lui Vlad la Bagaric, e comentata si la multe zile distanta de la joc!

Invitat la Digisport, MM Stoica a acuzat vehement arbitrajul lui Catalin Popa la partida din weekend. Ion Craciunescu, cel care a considerat ca Popa nu a gresit cand a dat penalty in analiza de dupa meci, a intrat in direct pentru a-si motiva discursul. A iesit o disputa in toata regula intre fostul arbitru international si Mihai Stoica.

Am incercat sa aduc niste argumente ca sa vedem daca e penalty sau nu. Jucatorul in atac joaca mingea cu piciorul. Portarul, care incearca sa joace mingea, nu ramane pe loc, sare si deplaseaza piciorul pe directia de deplasare a adversarului pe directia de atac. Cand nu joci mingea si impiedici alergarea unui adversar e 11 metri. Nu stiu de ce ma descalifica un astfel de comentariu



Dialogul dintre Mihai Stoica si Ion Craciunescu:

Stoica: Nu alearga niciun jucator! Nu ajunge mingea si intra el in Vlad! Intra cu capul in bara daca alearga

Craciunescu: Una e sa te opresti si alta e sa sari ca portarul cu piciorul indoit!

Stoica: Ce sa spun, ca nu e contact? Nu cumva jucatorul Sibiului cauta contactul? Vlad cauta contactul?

Craciunescu: El da cu piciorul in minge, apoi ii ramane putin in lateral.

Stoica: Duce piciorul spre Vlad, nu pot sa spun altceva!

Craciunescu: Dupa ce a dat in minge, se duce intentionat cu piciorul? Asta cu "cauta un contact" se aplica atunci cand nu te mai intereseaza mingea si intinzi piciorul. Ce sa faca, sa se evapore?

Stoica: Se duce intentionat cu piciorul in portar. I-as fi dat galben! Nu pot sa neg evidenta, ca ma descalifica. Nu o sa iert niciodata. E o lipsa de respect.

Craciunescu: Eu te respect, cred ca ar trebui sa-ti ceri scuze pentru afirmatia pe care ai facut-o, ca ma descalifica ceea ce spun. Ar trebui sa ne respectam. N-o sa uit niciodata ce a spus.

Stoica: Eu cred ca tu negi evidenta. Nu ma intereseaza parerile lui Craciunecu, sincer. Le-am auzit, le stiu. Daca la faza asta Vlad faulteaza, nu mai am ce sa zic! Nu pot sa fiu de acord cu el! Sa nu se supere foarte tare. Asta este, e problema lui, daca nu uita niciodata ce-am spus!

Craciunescu: Cu el nu poti sa porti o discutie. Sta si da din gura incontinuu!

Stoica: Lasa-ma in pace, nu ma mai certa! Am si eu o emisiune la un an! N-am venit aici sa ma certe Craciunescu! N-am venit sa ma certe Craciunescu, gata, lasa-ne!

Faza de la care a pornit scandalul: