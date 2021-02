Pablo Cortacero are mari probleme cu fanii dinamovisti! Suporterii incearca sa-i saboteze afacerile din Spania

Devenit inamicul public numarul 1, Pablo Cortacero nu are liniste dupa ce nu si-a respectat promisiunile fata de suporterii dinamovisti.

Anuntat ca un salvator al clubului Dinamo, Pablo Cortacero a fost una din marile dezamagiiri ale fotbalului romanesc. Dupa ce s-a vorbit de investitii de 15 milioane de euro, suporterii actionari din DDB au inceput sa se intoarca impotriva noului patronat, din cauza promisiunilor nerespectate. Clubul e tinut in viata doar de suporteri, insa acestia nu-l uita pe spaniol, care este inca proprietar al clubului, cel putin in acte. Pablo Cortacero detine un hotel de trei stele in Granada (Spania).

Avand in vedere acest aspect, fanii dinamovisti au gasit o modalitate incredibila prin care sa se razbune pe omul de afaceri spaniol. Mai exact, suporterii ros-albi au "bombardat" internetul cu recenzii care denigreaza hotelul detinut de Cortacero. Administratorii hotelului au incercat sa salveze imaginea afacerii, raspunzand la majoritatea recenziilor prin mesaje in care semnalau faptul ca autorii review-urilor nu au fost niciodata clienti ai hotelului.