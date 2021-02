EXCLUSIV | Primul interviu acordat de Ruben Albes dupa plecarea din Romania! "Eu pot privi pe toata lumea in ochi si sa spun adevarul!"

Ruben Albes (35 de ani) s-a despartit acum o luna de Hermannstadt. Are discutii cu echipe din Spania si India si vrea sa revina cat mai repede pe banca.

Albes, cel mai tanar antrenor principal aflat la un club din Liga 1 in ultimele sezoane, a pus mana pe carte in saptamanile de dupa plecarea de la Sibiu. Cauta o noua provocare si pregateste metode noi: "Vreau sa fiu din ce in ce mai bun".



www.sport.ro a obtinut primul interviu cu Albes dupa despartirea acestuia de Hermannstadt!

Ruben spune ce a fost special in perioada petrecuta in Liga 1 si lasa de inteles ca deschis pentru o revenire in Romania. Albes a facut si comentarii in premiera despre ruptura de Anamaria Prodan, cea care l-a adus la club, apoi a insistat sa fie concediat. Albes lasa de inteles ca impresara nu i-a transmis niciodata nimic si ca nu a stiut ce planuri are pentru banca echipei.



Ce faceti, nu va plictisiti dupa ce ati plecat de la Sibiu? :)

Sunt entuziasmat de meseria mea, ma pregatesc pentru noi provocari. Iubesc fotbalul si profit de perioada asta ca sa evoluez. Analizez meciuri, ma uit la echipe cu stiluri interesante, caut sa-mi imbunatatesc metodele si stilul. Stafful meu si cu mine urmarim inca jocurile din Liga 1, pe toate chiar! Sigur, ne uitam si la campionatul spaniol, la tot ce prindem. Sibiul a fost o experienta frumoasa pentru mine, sunt foarte atasat de oras si de club si sustin echipa de la distanta.

Vreti sa va intoarceti in Romania? Cum ai descrie experienta de la Hermannstadt?

A fost un mare succes pentru mine! Cred ca ne-am lasat identitatea fotbalistica acolo si asta ma face foarte fericit. Imi place nivelul sportiv al campionatului, pasiunea oamenilor pentru fotbal. Jucatorii romani au potential si o mare capacitate de progres.

Banuiesc ca nu v-au placut chiar toate lucrurile...

Ce nu mi-a placut a fost ca uneori s-a vorbit de chestii din afara terenului mai mult decat de ceea ce s-a intamplat pe gazon. Lucrurile de genul asta impiedica o crestere a fotbalului, sa stiti.

'Enrique' de Romania

Ati fost poreclit "Enrique Iglesias' cand ati ajuns in Romania. Vi s-a parut amuzant sau v-a deranjat?

Primirea de care am avut parte n-a fost cea mai usoara pentru mine, ca sa fiu sincer. A trebuit sa luptam mult pentru a fi respectati. Ca antrenor, sunt mereu concentrat pe jucatorii mei si pe echipa. Prietenii au aflat si ei de felul in care se discuta in Romania despre mine, asa ca acum imi fac tot felul de glume cand ma vad in camasa (rade).

Ati fost cel mai tanar antrenor din Liga 1 in perioada in care ati lucrat in Romania!

Cred ca am demonstrat ca sunt antrenori tineri bine pregatiti si cu talent pentru meseria asta. Sunt multi antrenori mari in Romania, dar nivelul profesional al cuiva nu depinde neaparat de varsta. Mereu incerc sa discut cu oamenii din Romania pentru a incerca sa cunosc mai bine mentalitatea, cultura, traditiile. Asa pot sa antrenez mai bine!



Ati reusit sa duceti Sibiul pe cea mai buna pozitie ocupata vreodata de echipa in clasament, locul 8. Va asteptati sa cresteti cu echipa dupa ce ati preluat-o intr-o perioada dificila?

A fost un succes pentru toti cei care au fost la echipa campionatul trecut. Mai mult decat rezultatele, mi-a placut felul in care le-am obtinut. Am jucat fotbalul nostru. Nimeni nu a crezut ca Hermannstadt poate juca un fotbal frumos!

"Anamaria Prodan? Pot sa privesc pe oricine in ochi si sa spun adevarul!"

Ce probleme ati avut cu Anamaria Prodan? Ea a fost cea care a insistat pentru dumneavoastra, apoi a existat o ruptura.

Sunt un barbat si un antrenor care poate privi pe oricine in ochi spunand adevarul. Cu ea am discutat doar despre fotbal, atat.



Incercati sa va gasiti o echipa in Spania sau unde v-ar placea sa mergeti in alta parte sa lucrati?

As vrea un proiect serios in care sa creasca si clubul, sa cresc si eu. Vreau un proiect profesionist care sa-mi permita sa imi fac treaba intr-un mod profesionist. Asta imi doresc.



Cum ati reusit sa va apropiati suporterii dupa o perioada fara rezultate foarte bune la venirea dumneavoastra?

Suporterii sunt cea mai importanta parte a fiecarui club. Iar fanii Sibiului sunt fideli, cu personalitate, cu mandrie. Am simtit o mare conexiune cu ei pentru ca si eu dau mare importanta acestor valori. Le multumesc pentru tot sprijunul pe care mi l-au aratat.

Care credeti ca e cheia succesului pentru un antrenor strain in Romania?

Trebuie sa fii profesionist, sa respecti identitatea de joc, sa te adaptezi la fotbalul din Romania si sa iei decizii bune. As vrea sa le multumesc fanilor de la Sibiu, asa cum au facut-o si ei atunci cand am plecat. Si-au sustinut mereu echipa pana la capat, asta ii face speciali!