Sevilla - Dortmund, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Haaland se intoarce in competia lui preferata | Porto - Juventus, LIVE TEXT de la ora 22:00 | Misiune simpla pentru Cristiano Ronaldo

Miercuri, incepe a doua zi a optimilor Champions League. Sevilla se va duela in pentru un loc in sferturi cu Borussia Dortmund. Spaniolii au un parcurs bun in competitia interna si sunt pe locul 4 in clasament, dupa 22 de etape, la un singur punct de Barcelona, care ocupa locul 3, si la 4 puncte de Real Madrid, ocupanta locului secund, care are cu un meci mai mult jucat. Sevilla este in forma buna si a reusit sa obtina 5 victorii consecutive in La Liga.

Dortmund se afla intr-o scadere in forma. Nemtii sunt de abia pe locul 6 in Bundesliga, cu 33 puncte, dupa 21 de etape, fiind la 6 puncte de ultimul loc ca asigura prezenta in grupele Champions League. Dortmund se va baza pe cel mai bun marcator al ei, Erling Haaland. Norvegianul are 15 goluri marcate in campionatul intern si 6 in Champions League.

Al doilea meci ala zilei este Porto - Juventus. Portughezii sunt pe locul 2 in campionatul intern, insa destul de departe de liderul Sporting. Fosta echipa a lui Cristi Sapunaru are 41 de puncte dupa 19 etape, fiind la o distanta de 10 puncte fata de liderul camionatului. Cele doua echipe s-au mai intalnit in Champions League de 4 ori: 3 confruntari le-a castigat Juventus, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Juventus nu mai domina Serie A ca in anii precedenti. Echipa lui Cristiano Ronaldo se afla pe locul 4 in Italia, cu 42 de puncte, dupa 21 de etape, fiind la 8 puncte de liderul Inter Milano, echipa care are cu un meci mai mult jucat. In ultima partida din campionat, "Batrana Doamna" a fost invinsa de Napoli, scor 0-1.