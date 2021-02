BREAKING NEWS | Anunt BOMBA al lui MM Stoica in razboiul cu Steaua: "Trebuie sa oprim aceasta gaura neagra! E mai important decat sa castigam Cupa!"

Mihai Stoica a deschis un nou front in disputa cu Steaua!

Oficialul FCSB spune ca pentru clubul sau e mai important sa o blocheze pe CSA decat sa castige Cupa in acest sezon. Steaua si echipa secunda de la FCSB sunt adversare in liga a 3-a.

MM ii ataca pe rivalii din Ghencea si descrie sectia de fotbal a CSA drept 'o gaura neagra' care trebuie oprita. Stoica sustine ca atacantul francez Nsiah, adus in aceasta iarna la Steaua, are un salariu urias pentru nivelul la care joaca ros-albastrii: 28 000 de lei, adica in jur de 6000 de euro!

"Nu stiu, e foarte delicata intrebarea [daca e mai important sa fie oprita Steaua decat sa fie castigata Cupa Romaniei]. E mai important decat Cupa, da. Imi asum ce spun, iti dai seama. E mai important pentru ca trebuie stopata aceasta gaura neagra. Mie nu-mi convine. Sunt platitor de taxe. Nu-mi convine sa-i platesc salariul lui Nsiah in Divizia C. Aud ca are salariu 28 000 de lei! Salariu lunar! Nsiah! CSM Bucuresti joaca Champions League la handbal si o are pe Cristina Neagu, e altceva. Sustin performanta!

CSA Steaua o are pe Anamaria Branza. Platesc pentru un sportiv olimpic. Pentru un fotbalist care are burta nu vreau sa platesc. Daca promoveaza, trebuie sa gaseasca un privat. Cat timp un camion ramane fara frane si mor militari, nu cred ca e normal sa dam salarii la fotbalisti in liga a 3-a. Am auzit ca sunt oameni care castiga 9000 de lei net la academia CSA Steaua. S-a dat foc la bani din bugetul statului! Nu mi se pare normal", a spus Stoica la Digisport.