Real Madrid a reusit sa sparga gheata in acest sezon de Champions League! Baietii lui Zidane au castigat meciul crucial cu Inter

Real Madrid a castigat meciul crucial pentru calificare contra lui Inter, scor 3-2.

Inainte de acest meci, cele doua echipe se aflau intr-o situatie foarte grea in grupa din care mai fac parte Borussia Monchengladbach si Sahtior Donetsk. Realul acumulase doar un punct, dupa egalul smuls pe final de meci cu Borussia Monchengladbach, in vreme ce Inter terminase ambele meciuri de pana acum la egalitate, 2-2 cu Gladbach si 0-0 cu Sahtior.

Jucatorii lui Zidane au inceput mai bine partida si si-au asigurat rapid un avans de doua goluri, dupa reusitele lui Benzema din minutul 25, respectiv al lui Sergio Ramos in minutul 33, dupa un assist al lui Toni Kroos.

Interul a redus din diferenta inainte de pauza prin reusita lui Lautaro Marinez, iar Ivan Perisic a reusit sa egaleze in minutul 68 dupa o pasa a aceluiasi Lautaro Martinez.

Ultimul cuvant l-au avut insa tot madrilenii. Introdus in teren de Zidane in minutul 64 in locul lui Asensio, Rodrygo a marcat golul victoriei in minutul 80 din pasa lui Vinicius Jr.

Aceasta victorie nu rezolva nici pe departe ecuatia calificarii pentru campioana Spaniei, intrucat inaintea returului de la Milano de peste 3 saptamani, clasamentul in aceasta grupa este in continuare foarte strans.

Real Madrid se afla in acest moment pe locul 3 cu 4 puncte, la fel ca Sahtior Donetsk, dar cu un golaveraj mai slab. Inter Milano este pe ultimul loc al grupei cu doua puncte, dar se afla la doar 3 puncte de liderul Borussia Monchengladbach.