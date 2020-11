Antonio Conte se poate razbuna pe Real Madrid in aceasta seara! Ce jucator din echipa madrilenilor i-a dat interzis pe Bernabeu

Real Madrid o va intalni pe Inter Milano in derby-ul serii din grupele Champions League.

Managerul italian a fost in tratative de doua ori cu "los blancos", dar pana la urma mutarea nu s-a concretizat.

"Era cat pe ce sa ajung pe banca lui Real Madrid, dar m-am gandit ca sezonul era in desfasurare si era o situatie complicata. Le-am spus asta atunci cand m-au sunat. Era o onoare, dar momentul nu era cel potrivit", a declarat Conte la conferinta de presa.

Cu Julen Lopetegui pe banca, Real Madrid a pierdut cu 5-1 in fata Barcelonei, iar spaniolul a fost demis. Florentino Perez l-a propus pe Antonio Conte, dar Sergio Ramos s-a opus acestei mutari.

"Am spus mereu ca respectul se castiga, nu se impune. Noi am cucerit trofee cu antrenori care stiau sa aiba o relatie cu vestiarul. La Real este o calitate mai importanta decat cunostintele tactice", a fost reactia lui Ramos in acel moment.

Capitanul lui Real Madrid a facut referire la temperamentul vulcanic pe care italianul l-a avut la echipele antrenate.

Cele doua echipe nu s-au descurcat bine pana in acest moment in Champions League. Madrilenii sunt pe ultimul loc in grupa B cu un singur punct, dupa ce etapa trecuta au evitat un nou esec cu Monchengladbach, agaland pe finalul partidei. Inter este pe locul 3 cu 2 puncte, dupa ce in primele doua partide a remizat.