Liverpool, demonstratie de FORTA in Italia! Jota a marcat primul sau hat-trick in tricoul lui Liverpool! Mane a reusit o scarita de efect

Liverpool a jucat in deplasare la Bergamo contra Atalantei in etapa a treia a grupelor UEFA Champions League.

Ultima achizitie a "cormoranilor", Diogo Jota se afla intr-o forma de senzatie. Dupa ce a marcat cate un gol in ultimele 3 meciuri ale lui Liverpool, in Premier League cu West Ham si Sheffield United si in Champions League cu Midtjyland, portughezul a reusit in aceasta seara un hat-trick de senzatie.

Transferat de la Wolverhampton Wanderers in schimbul sumei de 41 de milioane de lire sterline, Jota a adus un avantaj de doua goluri inainte de pauza pentru echipa lui Jurgen Klopp. Acesta a marcat in minutul 16 cu o scarita frumoasa dupa un assist al lui Alexander Arnold. In minutul 33 a dublat avantajul campioanei Angliei cu un sut cu piciorul drept la coltul scurt, dupa o preluare foarte frumoasa.

Fotbalistul de 23 de ani si-a desavarsit opera in minutul 54, cand a profitat de o iesire gresita a portarului Sportiello si a inscris in poarta goala.

Mohamed Salah si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor in minutul 47 dupa o cursa senzationala din propria jumatate de teren, inainte de a pasa decisiv la cel mai frumos gol al meciului, marcat de Sadio Mane in minutul 49. Senegalezul a inscris cu o scarita de efect peste Sportiello.

VIDEO cu reusita lui Sadio Mane

Sadio Mane is so smooth when he needs to be ????

(#ATLLIV) pic.twitter.com/MH5uVQlGbs — 20⏳ (@RockyKlopp) November 3, 2020